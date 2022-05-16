В Госдуме предложили изменить процедуру выбора управляющих компаний

Новый подход позволит избежать злоупотреблений в этой сфере.

На данный момент для смены управляющей компании достаточно, чтобы на общем собрании собственников проголосовало более 50% присутствующих. Из-за этого в доме могут образоваться несколько групп жильцов, каждая из которых будет продвигать свою управляшку.

Чтобы избежать несправедливости, депутаты предлагают определять управляющую компанию абсолютным большинством голосов – 50% плюс один голос, причём от всех собственников квартир, а не только от присутствовавших на собрании. Чтобы назначить внеочередное собрание жильцов, организатору придётся разместить протокол и решение прошлого собрания жильцов в системе ГИС ЖКХ. Процесс голосования также изменится – опция будет доступна через «Госуслуги».