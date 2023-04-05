В Госдуму внесли законопроект о длинных выходных с 1 по 9 мая за счёт сокращения новогодних праздников

Документ предусматривает перенос на май четырёх новогодних выходных.

Как пишет ТАСС, если законопроект будет принят оперативно, то уже в 2023 году россияне смогут отдохнуть с 29 апреля по 9 мая. А в следующем году и дальше январские праздники будут с 1 по 3 января плюс Рождество (7 января).

Регионы и сейчас могут добавлять выходные к майским праздникам по собственной инициативе, но не пользуются этой возможностью.