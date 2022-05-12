В Госдуму внесли законопроект, позволяющий ряду граждан получить компенсации за капремонт без предоставления документов

Суть инициативы заключается в том, что органы исполнительной власти или уполномоченное ими учреждение самостоятельно запрашивают документы или дополнительные сведения в рамках межведомственного информационного взаимодействия для предоставления гражданам компенсации за капремонт.

Об этом написал вице-спикер Госдумы Сергей Неверов в своем тelegram-канале.

Напомним, что с 2015 года предусмотрена компенсация платежей за капитальный ремонт для определенных категорий. Но граждане должны самостоятельно ходить в уполномоченные учреждения, собирая и предоставляя документы. Новая норма максимально упростит процесс получения соцподдержки.