«В гости к саамам» сходили мурманские школьники

Перенестись из Мурманска в Ловозеро, побывать в чуме, окунуться в быт и историю коренного народа Севера смогли учащиеся одной из мурманских школ благодаря интерактивной игре «В гости к саамам», которую, в преддверии Международного дня саамов провели в Центральной городской библиотеке. Почётным гостем мероприятия стал заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Михаил Белошеев.

Краеведческие игры, посвященные важным для Кольского Заполярья датам, проводятся в библиотеке регулярно. Сценарий каждый раз новый, но неизменно одно – дети охотно принимают в них участие. Во время сегодняшней игры ребят пригласили в гости к коренному малочисленному народу КольскогоСевера – саамам, Международный день которого отмечается 6 февраля. В этот раз ребята совершили виртуальное путешествие в Ловозерский район, отвечали на вопросы викторины «Своя игра», знакомились с саамским языком при помощи красочного словаря и даже смогли почувствовать себя мастерами народных промыслов.

- Обратимся мы также и к народному творчеству саамов, - рассказывает Наталья Дубровская, специалист Центральной детской библиотеки города Мурманска. – Ребятам буде предложено определить традиционные цвета, которые использовали в своём творчестве жители нашего края. Наши гости попробуют раскрасить варежку в традиционные саамские цвета, отгадают саамские загадки, поиграют в саамское лото.

Мероприятия, посвященные Международному дню саамов, проходят здесь каждый год. Программа составляется так, чтобы интересно было читателям самых разных возрастов. По инициативе властей областного центра библиотеки города активно обновляются, сегодня – это не скучные стеллажи с книгами, а уютные интеллект-центры, оснащенные самым современным оборудованием.

- Я думаю, мурманчане заметили, что на протяжении последних 5-6 лет, поменяли свой образ все библиотеки, - замечает Михаил Белошеев, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. - Теперь это не просто библиотеки, а интеллект-центры, которые снабжены скоростным интернетом. Библиотеки рассчитаны на разновозрастную категорию читателей. Надо отметить, что Совет депутатов, администрация города Мурманска особое внимание уделяют пополнению фонда библиотеки. Мы видим, что библиотеки оснащены и оборудованы хорошо, а книжный фонд соответствует современным требованиям. Сюда приходят не только за знаниями, здесь можно получить навыки работы с интернетом, познакомиться с интересными людьми.

Как отметили сотрудники библиотеки, огромное внимание они уделяют привлечению молодёжи. Ведь прийти сюда можно не только за книгами, но и интересно провести свободное от учёбы время.