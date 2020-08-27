В гости программы «Проще говоря» пришли Екатерина Ефремова и Валерий Сакович

В беседе с корреспондентом «Арктик-ТВ» Эллиной Ким они расскажут, о предстоящем открытии «Центра современного искусства 21 А».

- Сложно ли адаптировать помещения бывшего театра кукол под центр современного искусства?

- Там очень много тонкостей. Сейчам я ещё ничего не понимаю.

- Кто сможет монетизировать своё творчество?

- Вообще-то очень хочется. Мы будем общаться на предмет того, сколько бы он хотел заработать.

- Стоит ли бояться художникам и артистам цензуры и шаблонности в новом арт -пространстве?

- У меня такой страх… Постараемся сделать процесс живым и естественным.

Об всём этом и многом другом пойдёт разговор сегодня, 27 августа в 20.00 в новом выпуске программы «Проще говоря». Увидеть программу можно в эфире телеканала «Арктик-ТВ» и на сайте арктик-тв.рф