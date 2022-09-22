В гостях программы «Проще говоря» Владимир Вдовин – неординарная личность

Владимир Вдовин - личность неординарная. За его спиной 12 лет музыкальных импровизаций, обучающих семинаров, баттлов и других около барабанных мероприятий. Он основатель барабанной школы «DrumTamTam» - это перкуссионный оркестр с оригинальным авторским репертуаром и большим опытом выступлений.