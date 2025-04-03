В Государственном архиве Мурманской области рассказали, как правильно искать информацию в архивных документах

В этом году мы отмечаем 80-летие Великой Победы, поэтому многие северяне стали активнее интересоваться событиями тех лет: обращаться и в библиотеки, и в архив. Чтобы не возникло путаницы в документах, сотрудники Государственного архива региона решили организовать цикл мастер-классов «Поиск документов о Великой Отечественной войне».

Екатерина Боева, директор Государственного архива Мурманской области: «В архиве хранятся на сегодняшний день более миллиона единиц хранения, начиная с XVII века и по сегодняшний день. Конечно же, часть документов, которая хранится в архиве, посвящена Великой Отечественной войне. В архиве находятся фонды учреждений, организаций, которые работали в этот период, так же личные фонды людей, которые внесли свой вклад в развитие нашей области».

На мастер-классе специалисты рассказали о поиске информации в архивных описях, картотеках и базах данных, а также дали практические советы и рекомендации для самостоятельной исследовательской работы.

Екатерина Боева, директор Государственного архива Мурманской области: «Специалист нашего отдела сегодня рассказывает тем, кто интересуется историей, тем, кто записался на этот мастер-класс, о том, какую информацию можно найти в наших документах, в каких фондах можно найти её и как можно с ней работать».

Такие мастер-классы архивисты стараются проводить раз в месяц. Следующий планируется на 25 апреля.