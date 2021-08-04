В государственной ветеринарной клинике Мурманска прошла акция по бесплатной стерилизации бесхозных четвероногих

Мурманчанка Елена Конева давно держит двух собак. Но в её доме «прописался» новый жилец – дворняжка по кличке Джози. История Джози довольно типична для уличного пса. Собака родилась в районе 35-го судоремонтного завода, щенком успела пожить на улице, после чего её взяли в дом, откуда вскоре выгнали. Волонтёры, подобравшие животное, обратились к Елене Анатольевне за помощью. Женщина откликнулась, решив взять собаку на передержку.

Елена Конева, волонтёр: «Её жизнь очень сильно потаскала, но она не обозлилась на людей, детей любит. Бить её – никто не бил, потому что она на людей хорошо реагирует».

В государственную ветклинику жительница Мурманска пришла, чтобы бесплатно стерилизовать своего питомца. Согласно новой программе областного комитета по ветеринарии волонтёры, взявшие к себе бесхозных животных, могут выполнить операцию бесплатно. Для многих такая возможность может стать настоящим спасением, поскольку, взяв собаку с улицы, люди порой не учитывают затраты, которые обычно следуют за появлением в доме нового питомца.

Инга Снежная, волонтёр: «Собака попала в беду – человеку жалко, он её берёт с улицы… Денег часто не хватает, стерилизация всё-таки, дорогостоящая операция. У человека нет материальной возможности, он тянет со стерилизацией, а потом собака, например, сучка, затечкует, она, поддавшись естественному зову, срывается с поводка, убегает. Опять появляются бездомные щенята».

Сейчас программа носит экспериментальный характер, пока операции на бесплатной основе будет проведены только двум сотням собак. Как говорят неравнодушные любители четвероногих, такие акции весьма полезны, поскольку позволяют не только снизить количество бездомных животных, но и интегрировать бывших дворняг в семьи.