В ГОУП «Мурманскводоканале» аврал! Тем, у кого нет счётчика на воду, приходится теперь считать деньги

Мурманчане спешат установить счётчики на холодную воду. С тех пор, как ввели повышающий коэффициент для тех, кто платит по нормативу, в «Мурманскводоканале» фиксируют увеличение числа обращений.

Стоит ли спешить и каков порядок установки приборов учёта?

На животрепещущие вопросы сегодня дали ответ специалисты областного предприятия.

Новость о решении правительства России увеличить повышающий коэффициент по холодному водоснабжению по нормативу, стимулировала граждан в срочном порядке устанавливать счётчики на холодную воду. Жители, чьи квартиры не оборудованы приборами учёта, стали платить существенно больше. Исключение – аварийное жильё и другие помещения, где нет технической возможности установить счётчик.

Александр Власовских, начальник службы «Сбыт» ГОУП «Мурманскводоканал»: «Те потребители, у которых приборы учёта не установлены по холодной воде, которые ранее платили по нормативу, по количеству зарегистрированных лиц и по количеству собственников, теперь будут платить в два раза больше, потому что повышенный коэффициент вводится. Соответственно, теперь выбор: либо продолжать платить по нормативу, либо всё-таки установить приборы учёта».

И северяне поспешили устанавливать приборы учёта холодной воды, ведь выгода очевидна. Цифры спроса говорят сами за себя. В декабре в «Мурманскводоканал» поступило 1949 заявок на опломбирование установленных счётчиков. Через месяц, в январе – уже 2133 заявки. Это в полтора раза больше, чем в прошлом году. Но реальная потребность, по словам специалистов, выше. «Мурманскводоканал» напоминает, что не занимается установкой и поверкой счётчиков. Потребители сами находят организацию, которая выполнит эти работы.

Далее, необходимо вызвать контролёров предприятия для введения приборов учёта в эксплуатацию. Эта услуга для потребителей бесплатная. Затем акты ввода в эксплуатацию приборов учёта и документы о поверке необходимо направить по электронной почте в «Мурманскводоканал».

Юлия Картугова, начальник отдела по работе с населением ГОУП «Мурманскводоканал»: «Граждане активно звонят, бывает, что им тяжело дозвониться. Специалисты «Мурманскводоканала» всеми возможными способами принимают заявки. В часы работы офисов приёма населения граждане могут прийти и оставить заявку у специалиста по работе с населением, которая автоматически поступает в работу контролёрам. Если люди имеют доступ к сети «Интернет», они могут это сделать на нашем сайте в определенной графе на индивидуальный прибор учёта. Через «личный кабинет» можно также оставить своё сообщение, оно автоматически пройдёт к контролёрам».

На данный момент в области приборами учёта оборудовано 68% жилых помещений. Получается, что по нормативу платит всего треть северян и, к сожалению, не всех из них можно назвать добросовестными. Как говорят эксперты, повышение и было предпринято для борьбы с мошенническими схемами, с так называемыми «резиновыми квартирами», где де факто проживают больше людей, чем зарегистрировано. Соответственно, объём водопотребления выше норматива.

Александр Власовских, начальник службы «Сбыт» ГОУП «Мурманскводоканал»: «Либо квартиры сдаются в аренду, либо это, может быть, сами потребители живут там всей семьей, а зарегистрирован один человек или два, а плата по счётчикам выходила бы намного больше, чем выходит по нормативам. В принципе, теперь такие категории потребителей должны задуматься, ставить им приборы учёта или продолжать платить за более повышенный расход».

Здесь посыл федерального правительства понятен и обоснован. Нужно устанавливать счётчики и платить согласно показаниям приборов учёта. Специалисты «Мурманскводоканала» просят потребителей остерегаться мошенников, которые активизировались на фоне ажиотажного спроса. И строго следовать инструкции.

На официальном сайте «Мурманскводоканала» (https://mvk051.ru/) вы можете зайти в раздел со своим населенным пунктом и найти все интересующие вас контакты: как вызвать контролёров для опломбировки счётчиков и куда направить потом документы.