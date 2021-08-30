В губе Эйна Мотовского залива в Баренцевом море состоялось учение спасательных сил Северного флота

Моряки отрабатывали навыки оказание помощи пострадавшей подводной лодке.

По легенде, случилась аварийная ситуация – подводная лодка легла на грунт и самостоятельно подняться на поверхность не может. Поиск и её обнаружение осуществляли как надводные корабли и суда, так и авиация: самолёт Ил-38 и вертолёт Ка-27.

После обнаружения потерпевшей крушение подлодки спасатели эвакуировали часть экипажа, а после занялись поиском и спасением людей, оказавшихся за бортом. За несколько часов спасатели отработали весь комплекс мероприятий, проводимых в случае возникновения аварийной ситуации на подводной лодке в море: от организации поиска условно аварийного объекта, до эвакуации с него экипажа и оказания пострадавшим первой медицинской помощи.