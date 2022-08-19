Летающие лодки Бе-6 были созданы советским инженером Георгием Бериевым в 1949 году. Выпускались машины в Таганроге на авиастроительном заводе. В настоящее время в мире осталось всего три экземпляра этих самолётов — по одному находится в Киеве и Китайской Народной Республике, третий — на острове в Кольском заливе.

Ещё одно важное событие, связанное с флотом и армией. В Губе Грязная Кольского залива, состоялось официальное открытие отреставрированного памятника самолёта Бе-6.

Летающие лодки Бе-6 были созданы советским инженером Георгием Бериевым в 1949 году. Выпускались машины в Таганроге на авиастроительном заводе. В настоящее время в мире осталось всего три экземпляра этих самолётов — по одному находится в Киеве и Китайской Народной Республике, третий — на острове в Кольском заливе.

До лета прошлого года самолёт-памятник находился в неудовлетворительном состоянии, части металлической обшивки были оторваны, стекла выбиты, внутри царила разруха.

За реконструкцию взялись специалисты московской компании, занимающиеся проектированием музейных экспозиций. Полностью восстановлены утраченные элементы обшивки Бе-6, вместо разбитых стекол иллюминаторов вставлены прозрачные листы прочного гидрокарбоната. Весь корпус машины выкрашен в оригинальный цвет краской, способной долгое время выдержать суровые условия Заполярья. Реставрация произведена и внутри – убран старый бетон, которым ранее был залит корпус для устойчивости, уложен слой нового.

Монумент установлен на небольшом островке в Губе Грязная Кольского залива недалеко от Музея военно-воздушных сил Северного флота в посёлке авиаторов Сафоново.

Александр Моисеев, командующий Северным флотом: «Это не просто самолёт, а самолёт - летающая лодка».