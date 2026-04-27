В Губернаторском лицее Алексей Талай принял участие в арктическом вдохновляющем диалоге с молодёжью

Человек, который ежедневно доказывает себе и окружающим, что в жизни возможно и преодолимо всё.

Алексей Талай – мотивационный спикер, мастер спорта по плаванию, предприниматель, муж и многодетный отец. Ограничения по здоровью не стали для него барьером в достижении жизненных целей.

В Губернаторском лицее с его участием провели арктический, вдохновляющий диалог.

Юный, с большими амбициями и множеством планов на будущее. В 16 лет жизнь Алексея Талая разделилась на «до» и «после». В 1999 году, накануне Дня Победы, он подорвался на мине, пролежавшей в земле со времён войны. Молодой человек чудом выжил, но остался без рук и без ног. Пережить трагедию Алексею помогли его родные и тёплые воспоминания о детстве. Есть ради чего бороться и для кого жить. Процесс восстановления был трудным и длительным, и Алексей достойно прошел этот путь.

Сейчас он успешный деятель и счастливый семьянин, который ободряет и вдохновляет своей историей.

Алексей Талай, паралимпиец и мотивационный оратор: «Очень важно верить в себя, работать. Ничего просто так не получится, это наша народная мудрость».

Произошедшее стало вызовом для всей его семьи. Каждый новый день был не только физически тяжёлым, но и морально обременительным. Тогда Алексей твёрдо решил принять ситуацию такой, какая она есть, не просто существовать, а жить и бороться.

Алексей Талай, паралимпиец и мотивационный оратор: «Друзья мои, как же важно правду вскрыть перед самим собой, какой бы она ни была страшной, посмотреть ей в глаза, осознать».

Диалог с Алексеем Талаем оставил участников под сильным впечатлением: некоторые не смогли сдержать слез, а у других рассказ героя пробудил второе дыхание.

- Я так восхищена этим человеком.

- Человек, пройдя такой серьёзный путь испытаний, не потерял веру, силу духа, мужество. Мы, глядя на него, тоже становимся сильнее.

После встречи в лицее Алексей Талай отправился в фонд «Защитники Отечества», где пообщался с участниками СВО, военнослужащими и активными представителями волонтёрской деятельности.