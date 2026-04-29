В Губернаторском лицее Мурманска стартовал молодёжный профориентационный форум «Возможности Севера»

Более трёхсот учеников старших классов из 16 муниципалитетов приехали в Мурманск, чтобы найти профессию.

Лидия Лежнина учится в Мурманском международном лицее и уже задумывается о выборе будущей специальности. Для нее профориентационный форум стал возможностью определиться с направлением.

Лидия Лежнина, участница профориентационного форума: «Меня сильно заинтересовали МАКАСЦ и МАУ Обожаю этот университет».

Помимо Лидии узнать больше о работе в Арктике смогли старшеклассники со всего региона. Ведь здесь собрались крупнейшие работодатели и учебные заведения нашего региона. Помимо 11 площадок от предприятий развернулись ещё 7 от колледжей - участников федеральной программы «Профессионалитет» и от Апатитского филиала Мурманского арктического университета. География вакансий охватывает всё Заполярье.

Данил Анисимов, студент Мурманского арктического университета (филиал), г. Апатиты: «У нас много взаимодействий с разными предприятиями».

Мария Пономаренко, специалист подбора и оценки персонала АО «Мурманэнергосбыт»: «Мы привлекаем инженеров, специалистов, которые в дальнейшем готовы связать свою судьбу с обеспечением нашего региона отоплением и горячим водоснабжением».

Евгений Серденко, спасатель Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России: «Мы являемся действующими спасателями, рассказываем деткам, как к нам устроится на работу».

Важно, чтобы каждый школьник не просто послушал, а узнал на практике о профессиях.

Перед форумом для ребят провели экскурсии на предприятия и стратегические объекты региона, чтобы они смогли подготовить презентации и рассказать о них другим участникам.

Юлия Стаценко, участница профориентационного форума: «Мы ознакомились с работой атомных предприятий нашего региона. Для того чтобы развивать наш регион, чтобы он становился лучше, мы решили остаться здесь».

Организаторы форума - активисты «Движения Первых» и молодёжный центр «Молодая Арктика» при поддержке правительства региона.

Мария Чернышева, председатель комитета молодежной политики Мурманской области: «Здесь сегодня более 300 школьников».

Никита Тихомиров, председатель Совета регионального отделения «Движение Первых» Мурманской области: «Мы совместно организовываем экскурсии, проводим встречи, чтобы молодёжь осознано могла пойти учиться по специальности».

Завершился форум награждением победителей и призёров регионального конкурса «Интеллектуальный лидер» и номерами культурно-развлекательной программы.

