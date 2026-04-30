В Губернаторском лицее подвели итоги регионального этапа педагогического конкурса «Мастер года»

Ярким выступлением педагогов и студентов встречали на церемонии подведения итогов конкурса «Мастера года».

В этом году на участие в конкурсе подали 130 заявок, но до второго этапа дошли только 26 педагогов. Среди них мастера производственному обучению и преподаватели по смежным направлениям. От судостроения и информационных систем до лечебного дела и туризма. Высшую категорию имеют семь специалистов, первую — девять.

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «Среднепрофессиональное образование становится популярным. Именно педагоги вдохновляют ребят на выбор будущей профессии, на участие в конкурсах профессионального мастерства. По-другому быть не может, потому что именно они влюблены в свою профессию, делают всё для того, чтобы ребята успешно построили карьеру в нашей Арктике и развивали наш регион».

Конкурс провели уже шестой раз. Он включал в себя два испытания. Первое, публичное выступление «Я — Мастер», где педагоги демонстрировали эффективные практики обучения и воспитания. Второе — «Мастер-класс», где были учебные занятия с группой студентов в онлайн-режиме.

София Дербенёва, участница конкурса «Мастер года»: «Мы показывали разные формы работы, такие как дидактические игры, которые студенты смогут опять же применять на практике. У нас было экспериментирование и в конце было небольшое практическое задание, с которым студенты тоже успешно справились».

Юрий Игнов, участник конкурса «Мастер года»: «Мой педагогический стаж очень мал, я работаю только второй год, поэтому знания профессии сохранились. И действительно, каждые лица, которые зажигаются после уроков, чувствуются желание, чувствуется позыв к направлению. И, конечно, я в них вижу будущих машинистов».

Валерия Чупина, участница конкурса «Мастер года»: «На победу, наверное, всё-таки мало рассчитываю, так как это первый раз. Просто хотелось проверить свои силы, поделиться опытом, понять и перенять какой-то опыт от коллег».

Победители определились в междисциплинарных группах и вышли в финальный тур. Мурманскую область на федеральном уровне представит победитель регионального этапа.