В Губернаторском лицее подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России»

Для подрастающего поколения они не просто наставники, а проводники в будущую взрослую жизнь. Каким был их путь к победе, журналисты «Арктик-ТВ» узнали у лучших педагогов региона.

Конкурсанты и гости в предвкушении результатов. А пока минуты ожидания можно скрасить ознакомлением с профессиональными площадками, расположившимися на базе лицея. За каждой из них - студенты учебных заведений.

Борис Тихонов, студент Мурманского индустриального колледжа: «Освоить саму печать не так сложно».

На учителе большая ответственность, ведь он играет одну из ключевых ролей в становлении жизненного пути юных подопечных. Какую профессию выбрать и не ошибиться, чтобы приносить благие плоды и получать радость от проделанной работы? В поисках ответов на эти важные вопросы молодёжь сопровождают знающие наставники.

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «Педагоги Заполярья нашли своё призвание».

Соревновательный процесс тут не так важен. В первую очередь конкурс «Учитель года» - это праздник профессионального мастерства и развития в любимом деле.

Лариса Орлова, депутат Мурманской областной Думы: «Это возможность рассказать о своих достижениях».

По итогам конкурса, лучшим в номинации «Педагогический дебют» стал учитель физической культуры Мурманского политехнического лицея Владимир Подобедов. Конкурсная неделя позволила молодому специалисту сделать ещё один важный шаг в познании своего призвания.

Владимир Подобедов, победитель регионального этапа конкурса «Учитель года России» в номинации «Педагогический дебют»: «Завершилась череда испытаний».

Звания «Учитель года Мурманской области» удостоена Светлана Бочкарёва. Победительница уверена, что, в первую очередь, педагог – это старший друг, которому можно доверять.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Ветер перемен Петербургского международного экономического форума, или Какие соглашения наших губернаторов на ПМЭФ воплотились в жизнь
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
Последние комментарии

Житель
22.04.26 20:23
На Аскольдовцев 22 невыносимая, тёмно-рыжая вода течёт из крана холодной и горячей воды!
Комментарий к новости:Жильцы двух улиц Ленинского района Мурманска накануне вечером ненадолго остались без воды
Д.О Вернер
22.04.26 17:08
Для справки... Печень трески натуральная - это был стратегический продукт. Его производили на промышленных предприятиях МРХ. Сегодня это не стратегический продукт...
Комментарий к новости:Закон, разрешающий консервирование печени трески на рыболовных судах в прибрежной зоне, принят
Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, может ли работодатель уволить за подработку
-PRO Деньги (16+)Суммарная задолженность по заработной плате в стране увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2025 года на 47,1%-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 76 копеек, доллар укрепляется на 69 копеек-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №4 Кольской АЭС переведён в «холодный резерв» перед планово-предупредительным ремонтом с модернизацией-PRO ЖКХ (18+)Военные коммунальщики Северного флота подвели итоги весенних проверок объектов казарменно-жилищного фонда и инженерных сетей-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Закон, разрешающий консервирование печени трески на рыболовных судах в прибрежной зоне, принят
