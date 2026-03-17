В Губернаторском лицее провели День открытых дверей для будущих 5-классников, 9-классников и их родителей

На большую встречу собрались более 600 северян. Гости смогли познакомиться с образовательной средой лицея и получить подробную информацию о поступлении.

Сначала гостям провели экскурсию по образовательному пространству. Родителям и школьникам показали учебные кабинеты, спортивную инфраструктуру, столовую, тренажёрный и актовый залы, цифровые лаборатории по физике, химии и биологии, технопарк с оборудованием виртуальной реальности, комплекс для трёхмерного моделирования и судомоделирования, лаборатории подводной робототехники. Ребята смогли самостоятельно поработать с промышленными манипуляторами и роботами. А ещё гостям рассказали о программах обучения и образовательных направлениях лицея.

Анастасия Нехороших, учитель математики в Губернаторском лицее: «У нас очень много возможностей для ребят. Они смогут здесь заниматься, практиковаться, получать специальности, которые очень востребованы».

Губернаторский лицей работает по принципу школы полного дня: занятия и внеурочная деятельность проходят с девяти утра до шести вечера. В течение дня уроки сочетают со спортивными, творческими и интеллектуальными активностями. Лицеисты могут заниматься фиджитал-спортом, шахматами, медиажурналистикой, участвовать в военно-патриотическом клубе, музыкальной и театральной студиях, работать в арт-пространствах. Одним из необычных направлений является «Арктическая кухня».

Дарья, участница Дня открытых дверей: «Мне больше всего понравился этот кабинет. Очень интересно управлять дронами, роботами. Мне ещё понравилась кухня. Там можно научиться готовить.

Алёна, участница Дня открытых дверей: «Мне очень нравится столовая, она красиво оформлена. Дизайн здания понравился. Учителя классные, добрые».

Елизавета, участница Дня открытых дверей: «Здесь очень красиво и удобно, чтобы переходить в классы. Очень здесь хорошо и уютно».

Вера, участница Дня открытых дверей: «Коридоры очень большие, есть много зон для отдыха».

Кроме того, для учащихся организуются образовательные поездки по региону, летние и зимние школы, университетские и производственные субботы, в рамках которых школьники знакомятся с программами арктического университета и работой предприятий Мурманской области.

Ева, участница Дня открытых дверей: «Мне очень понравился лицей. Хочу перейти сюда в пятый класс».

Приём документов на индивидуальный отбор для поступающих в пятые классы начнётся 1 апреля 2026 года, для поступающих в десятые классы – 15 июня 2026 года.