В Губернаторском лицее провели форум муниципального сообщества

Центральной темой встречи стало развитие местного самоуправления. Участие в обсуждении приняли представители власти, муниципальных образований и общественных организаций.

Жилищно-коммунальные проблемы, благоустройство территории, образование или социальное обеспечение - с этими вопросами люди прежде всего направляются к представителям власти, потому что в их силах и возможностях сдвинуть дело с мертвой точки и повысить качество жизни населения. Именно от муниципального управления во многом зависят перемены.

Андрей Малхасян, исполнительный директор Всероссийской Ассоциации развития местного самоуправления: «Роль местного самоуправления крайне важна, можно сказать, что это фундамент всей системы публичной власти. Это тот уровень управления, который контактирует с нашими жителями. Стоит также сказать, что на муниципальном уровне формируется образ всей системы публичной власти, отношение наших жителей к системе публичной власти. Это и общение, и помощь, и развитие территории, который представляет тот тли иной муниципальный служащий».

Оксана Демченко, первый заместитель губернатора Мурманской области: «Муниципалитеты – та соль земли, те, кто ближе всего к нашим жителям, кто лучше и острее чувствуют и понимают все проблемы, которые возникают на местах. Эти проблемы они потом доносят и транслируют нам, а мы все вместе вырабатываем решения».

Губернатор Мурманской области подчеркнул, что региональная и муниципальные команды слаженно работают на благо жизни в городах и округах – реализуют проекты, поддерживают предпринимательское сообщество. При этом важно всегда быть на связи с жителями и внимательно относиться к их запросам.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы с вами должны быть ещё более щепетильными, внимательными и ещё более искренними. Тема искренности и внимания к людям – это не вопрос электоральных кампаний, мы с вами много раз это обсуждали и стараемся делать именно так, чтобы не к вопросу выборов или не выборов, а к вопросу постоянного внимания. Много конкретных проблем у конкретных людей».

Важную роль на пути к решению поставленных задач играет взаимодействие органов местного самоуправления с региональным парламентом. С момента основания в Мурманской областной думе действует Координационный совет, на котором представители власти рассматривают разные инициативы. Впоследствии некоторые из них становятся законопроектами. Таким образом, неравнодушие жителей и отклик властей являются двигателем прогресса.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Активность жителей необходимо поддерживать в решении всех начинаний, а представители власти должны быть проводниками, помощниками в реализации предложений жителей. Прекрасные есть инициативы».

Герман Иванов, председатель комитета по культуре по делам молодёжи, туризму и спорту Мурманской областной Думы: «Нельзя не вспомнить о нашем общественном проекте «Инициативы двора», который как раз рассчитан на работу с такими инициативными, неравнодушными жителями. Он не требует софинансирования со стороны жителей, он не требует огромной бумажной работы».

Радеющие за север и делающие шаг на пути к расширению перспектив Кольской земли – именно благодаря таким людям Мурманская область развивается и повышается её статус надёжности.

Татьяна Кусайко, депутат Государственной Думы РФ: «Не зря у нас родился проект «Сила Севера – в людях!». Мне очень приятно, что Андрей Владимирович Чибис поддержал данный проект. Это говорит о том, что в региональной повестке будет присутствовать признание, общественное мнение человека труда, который, наверное, не всегда ждёт этого признания».

Одна из тем, которой было уделено внимание на форуме, касалась народной программы «На Севере – жить!» и сбору предложений от жителей.

Лариса Орлова, депутат Мурманской областной Думы: «Наша цель – создание реальной «дорожной карты», основанной на мнении жителей. Поэтому участие северян – это не формальность, а залог эффективности программы, а все идеи, которые будут предложены нашими жителями, подскажут путь дальнейшего развития региона».

Сбор предложений будет открыт до 1 августа этого года. Программа уже включает в себя десятки тысяч инициатив и ожидает новых запросов.

 

