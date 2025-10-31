В Губернаторском лицее состоялся финальный день первого регионального Форума молодых педагогов

Глава региона Андрей Чибис встретился с его участниками, рассказал о развитии региона, а также ответил на вопросы начинающих преподавателей.

Региональный форум объединил более 1200 педагогов из 16 муниципалитетов. Они обменивались практиками своей деятельности, получали информацию о действующих мерах поддержки и ежедневно общались с главой региона.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я вам хочу сказать спасибо, потому что удерживать внимание в сегодняшнем мире сегодняшних школьников очень непростая задача. Она точно сложнее, чем в то время, когда нас учили, когда мы учились. Точно сложнее».

Важная задача педагогов – дать ученикам достоверную и чёткую информацию о регионе и возможностях, которые они в нём могут получить. А это хорошее образование, реализация себя в профессиональных отраслях, участие масштабных и стратегически важных для России проектах.

Ольга Вовк, заместитель губернатора Мурманской области: «Вижу то, что вкладывают воспитатели в ребёнка, с какими мыслями и словами он приходит домой, очень лестно, что он иногда рассказывает о той работе, которую мы делаем в правительстве. В Мурманской области следят за повесткой, за тем, что происходит в регионе, и наша задача сегодня ещё раз рассказать и показать, что делается, какие у нас планы развития».

В процессе общения с молодыми специалистами родилось много хороших идей. И по признанию губернатора Андрея Чибиса, поступившие предложения уже взяты в работу.