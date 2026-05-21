В Губернаторском лицее состоялся праздник, посвящённый Дню полярника

Арктический вектор: курс на открытия» объединил учащихся, педагогов и администрацию учебного заведения.

В рамках праздничной программы организаторы провели открытие образовательной локации «Арктический форпост Папанина». Губернаторский лицей уделяет особое внимание теме освоения Арктики и развития Северного морского пути.

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «Сегодня мы заслушаем отрывки проектов, в которых ребята расскажут о том, чему же они были посвящены. Безусловно, Северному морскому пути, безусловно, тем людям, которые сделали свой вклад в развитие Арктики, безусловно, тем технологиям, которые были на пути освоения Арктики».

В течение учебного года дети готовили и защищали проекты. Выступление проводили на китайском и русском языках. В качестве экспертов приглашали представителей научных организаций.

А вначале ученики показали сценку о полярнике Иване Папанине, а затем решили продолжить сбор информации и представить её в виде лэпбука. В планах — создать ещё один, посвящённый выдающемуся исследователю Кольского полуострова.

Анна Быкова, учитель географии Губернаторского лицея: «Самое сложное было, наверное, все мелкие детали вырезать, скомпоновать их в правильном порядке, так, чтобы всё-таки лейбук нёс правильную информацию, доносил её до своего читателя. Одной из трудностей было составить задание, потому что одно дело найти информацию, а другое дело - всё-таки придумать какие-то интерактивные задания, чтобы ребята не просто читали, но и решали какие-то загадки, задачи и тому подобное».

Артём Шпаков, ученик Губернаторского лицея: «Анна Витальевна очень хороший руководитель. Я с ней в десятой гимназии, где она взяла меня к себе в ученики. Хоть со мной иногда бывает тяжело, но мы её все любим».

Константин Кирбаба, ученик Губернаторского лицея: «Мне больше всего понравилось то, что мы сами создавали интерактив какой-то. Это очень хороший опыт для будущего, выступать так. Интересно было собирать информацию».

Лучшие проекты, посвящённые Северному морскому пути, вкладу исследователей и технологиям освоения Арктики, были отмечены наградами. Также была церемония награждения. Отмечены учащиеся и педагоги за достижения в изучении Арктики и наследия Ивана Папанина, а ещё за вклад в коллективный проект по развитию Северного морского пути.

Отдельные награды получили классы, победившие в челлендж-рейтинге в соцсетях.