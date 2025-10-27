В Губернаторском лицее стартовал Форум молодых педагогов Мурманской области

В мероприятии примут участие 1200 педагогов из всех муниципалитетов региона.

Первый день педагогического форума открыл двери для молодых специалистов из Апатитов, Кандалакшского, Ковдорского и Печенгского округов. Программа объединит образовательные и дискуссионные форматы, интерактивные сессии и работу тематических площадок.

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «Педагоги смогут сформировать будущее нашего региона, погрузить во все процессы подрастающее поколение и рассказать им о тех возможностях, которые есть в Мурманской области и, в частности, городе-герое Мурманске - столице русской Арктики. Для нас важно, чтобы ребята оставались в регионе, развивали его и успешно строили здесь карьеру, а для этого всё у нас есть».

Конференция разделена на четыре потока, чтобы охватить все муниципальные образования Мурманской области. Приглашение получили педагоги до 35 лет. Они активны в поисках новых знаний, желают получить ответы на актуальные вопросы и расширить свой кругозор в профессиональной сфере.

Александр Артёменко, учитель истории и обществознания МБОУ СОШ №3, посёлок Никель: «Хочу узнать для себя что-то новое, посмотреть новые образовательные площадки, перенять опыт».

Ольга Дементеева, учитель английского языка МБОУ СОШ №4, г. Апатиты: «Бесконечное прохождение курсов различных, всевозможных, реализация своего профессионального мастерства в различных конкурсах. Каждый год где-то я бываю».

Перед торжественным открытием форума участники смогли погрузиться в работу тематических площадок, представители которых готовы были ознакомить гостей с особенностями своих профессий.

Андрей Савенков, директор Мурманского медицинского колледжа: «Сегодня мы здесь представляем направление нашей работы – оказание первой помощи … Здесь представлены как заводские накладки, так и накладки, которые мы производим самостоятельно, собственными руками из силикона, из подручных средств».

Форум реализуется в рамках губернаторского плана «На Севере – жить!». Его основная цель — поддержка молодых педагогов, развитие их профессиональных компетенций и вовлечение в ключевые региональные проекты.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я уверен, что концентрация энергии, интеллекта, эмоций, которая произойдёт благодаря такому общему сбору, точно даст крайне полезный и важный результат. А для нас очень важно, чтобы наши дети понимали и осознавали, насколько важно то, что делают в Мурманской области их родители, насколько важно то, что происходит в Арктике».

С 27 по 30 октября молодые преподаватели из разных уголков Мурманской области углубятся в специфику своей работы, обменяются друг с другом опытом и повысят квалификацию.