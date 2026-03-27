В Губернаторском лицее торжественно открыли Год дошкольного образования, а также подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года»

В этот день зрительный зал был переполнен! Здесь те, кто уже воспитал не одно поколение детей, и те, кто только начинает путь в профессии. А имена победителей регионального этапа конкурса «Воспитатель года» вот-вот станут озвучены…

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «По предварительным результатам, всё выше становится уровень, желание и представление опыта. Буквально через несколько минут мы узнаем имя победителя. Я о нём уже знаю, но сохраню интригу. Узнаем на площадке, чтобы было приятно абсолютно всем».

В ожидании результатов журналисты «Арктик-ТВ» ближе познакомились с конкурсантами и узнали, что они почерпнули для себя за прошедшую неделю. Например, Екатерина Сидорчук была внимательна к каждой предложенной педагогами идее.

Екатерина Сидорчук, воспитатель детского сада №15 г. Оленегорска: «Я запомнила почти все идеи участников конкурса, каждую идею буду реализовывать уже у себя в городе, в своем детском саду и со своими детьми».

В семье молодого специалиста Марии Фроловой обычно выбирают либо профессию медика, либо становятся дошкольными работниками. Девушка решила посвятить себя педагогической деятельности и не ошиблась, ведь детей любит и готова расти в деле, несмотря на трудности. В конкурсе приняла участие впервые и уже стала победителем в номинации «Педагогический дебют».

Мария отмечает, что своим примером её вдохновила мама

Мария Фролова, воспитатель детского сада №140 г. Мурманска: «Примером, опытом. Вижу, как у неё получается, как горят глаза. Это для меня ближе, чем медицина оказалось».

Работников дошкольного образования поздравил и наградил губернатор Андрей Чибис.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Это не только очень важная работа, вы – те люди, которые дают тепло и добро ребёнку, когда он выходит, по сути, впервые от своих родителей - из своего дома. И это крайне важная и ответственная миссия».

Ни капли зависти, только неподдельная радость. Участники конкурса восхищались достижениями коллег. За насыщенные пять дней конкурса педагоги получили новые знания, освоили необходимые для их профессии техники и вдохновили друг друга на дальнейшее повышение мастерства.