У жителей Мурманской области на руках около 3 млн банковских картВ Мурманске дополнительно капитально отремонтируют 51 дом за счёт областного бюджета
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.03.26 19:30

В Губернаторском лицее торжественно открыли Год дошкольного образования, а также подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года»

В этот день зрительный зал был переполнен! Здесь те, кто уже воспитал не одно поколение детей, и те, кто только начинает путь в профессии. А имена победителей регионального этапа конкурса «Воспитатель года» вот-вот станут озвучены…

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «По предварительным результатам, всё выше становится уровень, желание и представление опыта. Буквально через несколько минут мы узнаем имя победителя. Я о нём уже знаю, но сохраню интригу. Узнаем на площадке, чтобы было приятно абсолютно всем».

В ожидании результатов журналисты «Арктик-ТВ» ближе познакомились с конкурсантами и узнали, что они почерпнули для себя за прошедшую неделю. Например, Екатерина Сидорчук была внимательна к каждой предложенной педагогами идее.

Екатерина Сидорчук, воспитатель детского сада №15 г. Оленегорска: «Я запомнила почти все идеи участников конкурса, каждую идею буду реализовывать уже у себя в городе, в своем детском саду и со своими детьми».

В семье молодого специалиста Марии Фроловой обычно выбирают либо профессию медика, либо становятся дошкольными работниками. Девушка решила посвятить себя педагогической деятельности и не ошиблась, ведь детей любит и готова расти в деле, несмотря на трудности. В конкурсе приняла участие впервые и уже стала победителем в номинации «Педагогический дебют».

Мария отмечает, что своим примером её вдохновила мама

Мария Фролова, воспитатель детского сада №140 г. Мурманска: «Примером, опытом. Вижу, как у неё получается, как горят глаза. Это для меня ближе, чем медицина оказалось».

Работников дошкольного образования поздравил и наградил губернатор Андрей Чибис.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Это не только очень важная работа, вы – те люди, которые дают тепло и добро ребёнку, когда он выходит, по сути, впервые от своих родителей - из своего дома. И это крайне важная и ответственная миссия».

Ни капли зависти, только неподдельная радость. Участники конкурса восхищались достижениями коллег. За насыщенные пять дней конкурса педагоги получили новые знания, освоили необходимые для их профессии техники и вдохновили друг друга на дальнейшее повышение мастерства.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

-

Последние комментарии

51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
14.03.26 01:12
Приветствую всех и каждого по работе и общей борьбе! Надеюсь, ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, что депутат - ура-патриот, член "ЕР" М. Белошеев поведал учащимся, когда же начнется ДОЛГОЖДАННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ депутатского
Комментарий к новости:Мурманскую областную Думу посетили кадеты и учащиеся гимназии №6
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2324252627281234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире23:25«Нобелевские лауреаты». Документальный фильм (16+)00:25«Мечта с подвохом». Художественный фильм (16+)02:00«Прогулка». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)У жителей Мурманской области на руках около 3 млн банковских карт-PRO Валюту (16+)Курс евро провалился почти на 1,58 рубля, доллар снизился почти на 99 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольские атомщики провели уникальную операцию по замене демпфера на энергоблоке №1-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 27 марта-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в марте 2026 года
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»