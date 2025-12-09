В Мурманской области увеличилась доля убыточных организацийСтартовало голосование по выбору дворовых территорий, подлежащих ямочному ремонту в 2026 году
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.12.25 19:30

В Губернаторском лицее торжественно открыли отделение военно-патриотического центра «ВОИН»

В церемонии принял участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис и курсанты учебного пространства.

В День героев Отечества основное пространство центра «ВОИН» распахнуло двери для юных патриотов, будущих защитников Родины. Новые учебные пространства имеют все необходимое для оттачивания ребятами приобретенных навыков и обучения новым. Например, в кабинете тактической медицины курсанты продемонстрировали оказание помощи при ранениях и травмах разной степени тяжести. Сделать это они могли как друг на друге, так и на специальных манекенах. Полученные знания и умения ребята смогут применить и в повседневной жизни.

Герман Шульгин, курсант центра «ВОИН»: «Было ранение в бедро, я проводил тампонаду, накладывал повязку. Далее он должен переместиться в зону ожидания, после ему бы уже помогли врачи».

Ксения Калабина, курсант центра «ВОИН»: «Мне нравится тактическая медицина. Я люблю заниматься подобными действиями, если я увижу пострадавшего человека на улице, то смогу пойти и оказать ему первую медицинскую помощь».

В новом тире учащиеся показали мастер-класс по пулевой стрельбе. Ребята убеждены, что обучение в таких пространствах - возможность вырасти в истинного и хорошо подготовленного защитника Родины.

Мария Шавель, курсант центра «ВОИН»: «Мне очень нравится стрелять, оказывается, я делаю это очень метко, а центр «ВОИН» позволяет нам развивать эти навыки».

А во внутреннем дворе учреждения развернули показательное выступление штурмовой группы.

С напутственным словом для курсантов выступил Андрей Чибис. Губернатор поздравил учащихся с праздником и отметил важность обучения в военно-патриотическом центре.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Обучение в «ВОИНе» - это честь большая, но и ответственность. Прошу всех курсантов это осознавать».

В рамках торжественной церемонии открытия филиалу центра «ВОИН» присвоили имя Героя Российской Федерации Ивана Кабанова. В октябре 2022 года в ходе специальной военной операции он героически погиб, сражаясь за Родину. Почтить память защитника пришла его невеста.

Юлия Лукина, невеста Ивана Кабанова, отдавшего жизнь за мир и свободу России: «Пусть над нами всегда будет мирное небо, а наша Родина сильной и процветающей».

Воспоминания об отважных подвигах героев нашей страны запечатаны в сердце каждого. И важно не только помнить о них, но и стремиться предотвратить подобные трагедии, отстаивая честь народа и страны.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Самые востребованные вакансии массового найма в Мурманской области: как работодатели борются за продавцов, курьеров и упаковщиков
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
-Правовая консультация (18+)В 2026 году для ряда юридических лиц сохраняется возможность подачи заявлений на кадастровый учёт на бумажном носителе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Прозрачность и справедливость: в России изменились правила расчёта платы за холодную воду для жителей, которые не установили индивидуальные приборы учёта-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 46 копеек, евро теряет почти 28 копеек-PRO Энергетику (18+)Заполярные коммунальщики восстановили бесперебойную работу котельной в Приморском округе-PRO ЖКХ (18+)Группа «Губернаторского контроля» продолжает проверять качество работ в муниципалитетах и выполнение поручений главы региона-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в декабре
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»