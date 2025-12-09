В Губернаторском лицее торжественно открыли отделение военно-патриотического центра «ВОИН»

В церемонии принял участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис и курсанты учебного пространства.

В День героев Отечества основное пространство центра «ВОИН» распахнуло двери для юных патриотов, будущих защитников Родины. Новые учебные пространства имеют все необходимое для оттачивания ребятами приобретенных навыков и обучения новым. Например, в кабинете тактической медицины курсанты продемонстрировали оказание помощи при ранениях и травмах разной степени тяжести. Сделать это они могли как друг на друге, так и на специальных манекенах. Полученные знания и умения ребята смогут применить и в повседневной жизни.

Герман Шульгин, курсант центра «ВОИН»: «Было ранение в бедро, я проводил тампонаду, накладывал повязку. Далее он должен переместиться в зону ожидания, после ему бы уже помогли врачи».

Ксения Калабина, курсант центра «ВОИН»: «Мне нравится тактическая медицина. Я люблю заниматься подобными действиями, если я увижу пострадавшего человека на улице, то смогу пойти и оказать ему первую медицинскую помощь».

В новом тире учащиеся показали мастер-класс по пулевой стрельбе. Ребята убеждены, что обучение в таких пространствах - возможность вырасти в истинного и хорошо подготовленного защитника Родины.

Мария Шавель, курсант центра «ВОИН»: «Мне очень нравится стрелять, оказывается, я делаю это очень метко, а центр «ВОИН» позволяет нам развивать эти навыки».

А во внутреннем дворе учреждения развернули показательное выступление штурмовой группы.

С напутственным словом для курсантов выступил Андрей Чибис. Губернатор поздравил учащихся с праздником и отметил важность обучения в военно-патриотическом центре.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Обучение в «ВОИНе» - это честь большая, но и ответственность. Прошу всех курсантов это осознавать».

В рамках торжественной церемонии открытия филиалу центра «ВОИН» присвоили имя Героя Российской Федерации Ивана Кабанова. В октябре 2022 года в ходе специальной военной операции он героически погиб, сражаясь за Родину. Почтить память защитника пришла его невеста.

Юлия Лукина, невеста Ивана Кабанова, отдавшего жизнь за мир и свободу России: «Пусть над нами всегда будет мирное небо, а наша Родина сильной и процветающей».

Воспоминания об отважных подвигах героев нашей страны запечатаны в сердце каждого. И важно не только помнить о них, но и стремиться предотвратить подобные трагедии, отстаивая честь народа и страны.