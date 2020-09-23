В Хибинах могут появиться две новые заповедные территории

Сотрудники Кольского научного центра РАН предложили создать в окрестностях Кировска два региональных памятника природы: «Ущелье Городская щель» и «Ущелья Южное Сквозное и Скальное». Здесь было обнаружено 25 краснокнижных видов растений и грибов.

Поскольку данные участки находятся близко к городу, то повсюду заметны следы людей. Но это не значит, что попасть в ущелья будет невозможно. Напротив, инициаторы проекта планируют привлекать туристов, а деньги, полученные от гостей, направят частично на сохранение и охрану природы.