В Хибинах на горе Кукисвумчорр на высоте 700 метров выпал снег

По оценкам синоптиков снежный покров может пролежать несколько дней.

В этом году именно в Кировске выпал первый снег. В городе его ещё нет, а вот на вершинах Хибин снежный покров уже лёг.

Впрочем, открывать горнолыжный сезон рано, скоро он растает, как растаял и месяц назад, когда в жители впервые после короткого лета увидели это природное явление.

Сегодня по области ожидаются сильный ветер и обильные осадки, предупреждают синоптики.