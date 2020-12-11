В Хибинах стартовал горнолыжный сезон

Одним из первых открылся для катания «Большой Вудьявр». Пока воспользоваться услугами курорта могут только жители Мурманской области.

Всем посетителям придётся обязательно использовать средства защиты органов дыхания: маски и баффы, соблюдать социальную дистанцию. Полный перечень правил посещения курорта в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, опубликован на сайте «БигВуд». Там же можно посмотреть прямые трансляции со склонов.

Для туристов из других регионов катание будет доступно с 15 января.