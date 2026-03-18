В Хибинских горах альпинист сорвался в ущелье во время восхождения

Спасатели Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России провели эвакуацию альпиниста, который сорвался в Хибинских горах.

Накануне вечером в районе горы Айкуайвенчорр альпинист 1989 года рождения сорвался в ущелье во время восхождения. Рано утром в среду спасатели эвакуировали пострадавшего и передали бригаде скорой помощи.

О тяжести полученных им травм не сообщается.

По данным Главного управления МЧС, альпинист входил в состав зарегистрированной туристической группы.