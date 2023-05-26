В ходе встречи инвеступолномоченного администрации города Мурманска с предпринимателями города наградили победителя муниципального конкурса

Во время беседы Руфат Синякаев поздравил победителя муниципального конкурса Артема Белошистого, который получил грант, как начинающий предприниматель в 2023 году. Также представитель администрации, рассказал предпринимателям о ближайших проектах, которые будут реализованы в Мурманской области.

В столице Заполярья в рамках Дня российского предпринимательства состоялась рабочая встреча инвеступолномоченного администрации города Мурманска Руфата Синякаева с предпринимателями.

В нашем регионе реализуется комплекс мер поддержки бизнеса, включающий информационную, финансовую и имущественную поддержку, а также налоговые преференции. Финансовая помощь предпринимателям предоставляется в виде грантов и субсидий как для начинающих, так и для действующих.

Помимо бизнеса во встрече приняли участие представители ресурсно-снабжающих организаций.

Во время беседы Руфат Синякаев поздравил победителя муниципального конкурса Артема Белошистого, который получил грант, как начинающий предприниматель в 2023 году. Также представитель администрации, рассказал предпринимателям о ближайших проектах, которые будут реализованы в Мурманской области.

В этом списке дизайн-код Артемия Лебедева, цель которого привести внешний вид наружной рекламы к определенному стандарту, гармонично сочетающемуся с фасадами зданий.