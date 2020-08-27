В холодильник для ревденской колонии сделали закладку!

В ревдинскую колонию № 23 строго режима в холодильнике пытались пронести набор телефонов и другую электронику.

Сотрудники исправительного учреждения при досмотре подарка, который передало некое юридическое лицо, обнаружили в днище свертки, залитые монтажной пеной. Оказалось, что таким образом был спрятан «арсенал» средств связи: 26 мобильных телефонов и комплектующие к ним, 11 сим-карт, беспроводной роутер, usb-накопитель, а также ножницы, полотна для ножовки и канцелярского ножа.

Приехавшие на место происшествия полицейские составили протокол об административном нарушении на человека, который сопровождал запрещенный груз. По данному факту проводится проверка.