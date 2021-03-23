«В холодном климате, с любовью» - выставка современного искусства из коллекции Андрея Малахова скоро начнёт свою работу в Мурманске

Экспозиция переехала в столицу Заполярья из Апатитов и будет представлена в культурно-выставочном центре Русского музея.

Принято считать, что современное искусство не для всех. Замысловатые формы, провокационные изображения и яркие краски, порой, заставляют выйти зрителя из зоны комфорта. Кого-то это пугает, а кто-то проникается настолько, что становится поклонником нового творчества. Среди его фанатов оказался и Андрей Малахов, который привёз в Заполярье частицу своей коллекции. Через арт-объекты знаменитый шоумен решил показать любовь к родному краю.

Ольга Широкоступ, главный куратор выставки: «Смысл этой выставки кроется в названии «В холодном климате, с любовью». Эта выставка, в первую очередь, о любви, о любви к своей коллекции, о любви к искусству. И мы тем самым приглашаем мурманчан, мурманчанок тоже влюбиться в современное искусство, начать интересоваться современным искусством, начать его собирать. Поэтому, пожалуй, это про любовь».

Знакомый и понятный многим северянам пейзаж – одинокий деревянный дом на фоне бесконечных снежных просторов. Но стоит отойти подальше и перед зрителем открывается вид на пугающе огромную, в сравнении с «деревяшкой», планету. Выставка «В холодном климате, с любовью» заставляет задуматься о нашем месте в этом мире и о проблемах, которые окружают нас через понятные для многих образы.

Степан Бугаев, директор центра современного искусства «Сияние»: «Здесь прямо очень сложных работ для понимая конкретно в этой выставке, на мой взгляд, нет. Здесь работы достаточно визуальные, многие из них с художественным сценарием, поэтому выставка так же решает задачу обратить внимание на искусство тех, кто ещё не вовлечён».

Вовлекать зрителей в современное искусство будут работы знаменитых северных художников и легендарных творцов второй половины ХХ века, таких как Энди Уорхол, Дэвид Хокни и Фернан Леже. Их полотна оценят и те, кто давно связан с культурой.

Ольга Обухова, министр культуры Мурманской области: «Выставка «В холодном климате, с любовью» является таким подарком в дни празднования профессионального праздника - День работника культуры. Завтра будет презентация этой выставки, а с 25 марта по 25 апреля всех мурманчан, всех жителей Мурманской области мы ждём в филармонии на втором этаже».

Приобщиться к современному искусству каждый желающий сможет в культурно-выставочном центре Русского музея в Мурманске бесплатно.