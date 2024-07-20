В хорватском городке Имотски открылся памятник «Мерседесу», а в Дубае - самый глубокий в мире бассейн-город с затонувшими автомобилями – людям есть на что посмотретьГосударственный фонд «Защитники Отечества» запускает акцию «Семья Защитников Отечества»
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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.07.24 13:35

В хорватском городке Имотски открылся памятник «Мерседесу», а в Дубае - самый глубокий в мире бассейн-город с затонувшими автомобилями – людям есть на что посмотреть

В Лондоне снова можно попробовать экзотическое мороженое. Его продают в магазине британского дизайнера Ани Хиндмарч. На создание десертов с разными вкусами её вдохновляют самые обычные продукты, которые можно найти на кухне.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Анастасия Кочурова.

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В Лондоне снова можно попробовать экзотическое мороженое. Его продают в магазине британского дизайнера Ани Хиндмарч. На создание десертов с разными вкусами её вдохновляют самые обычные продукты, которые можно найти на кухне.

Алжир пытается сохранить своё богатое историческое наследие и расширить туристические перспективы. Так, он реализует комплексный план восстановления 249 важных объектов. Об этом подробнее.

В хорватском городке Имотски открылся памятник «Мерседесу». Эта машина стала своеобразным символом успеха для местных жителей. Многие из них уезжали на заработки в Германию и возвращались на машинах знаменитой немецкой марки.

До недавнего времени город Дубай, возможно, не входил в список обязательных мест посещения для аквалангистов. Но теперь там открылся самый глубокий в мире бассейн. Его оформили как город с затонувшими автомобилями, мотоциклами и даже аркадными играми.

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