В хорватском городке Имотски открылся памятник «Мерседесу», а в Дубае - самый глубокий в мире бассейн-город с затонувшими автомобилями – людям есть на что посмотреть

В Лондоне снова можно попробовать экзотическое мороженое. Его продают в магазине британского дизайнера Ани Хиндмарч. На создание десертов с разными вкусами её вдохновляют самые обычные продукты, которые можно найти на кухне.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Анастасия Кочурова.

В Чили начинают сборку самого большого и самого точного в мире цифрового телескопа. Он позволит изучать тёмную материю, а также сможет предсказать столкновение Земли с астероидом.

Чилийское отделение международной экологической организации «Matter of Trust» сотрудничает с парикмахерскими и собаководами, чтобы получать от них состриженные волосы и шерсть. Из них они делают инструменты, которые улавливают нефть и другие загрязняющие вещества в реках.

Лесные рейнджеры в Индонезии бросают вызов социальным нормам. Женские отряды патрулируют джунгли, чтобы остановить незаконную вырубку лесов. При этом нарушителей они не задерживают, а лишь докладывают о них властям.

На испанском острове Гран-Канария выпустили в океан двух спасённых черепах-логгерхедов. У обеих нет по одной конечности. Теперь рептилиям-инвалидам придётся приспосабливаться к самостоятельной жизни в природе. На выставке в австралийском городе Кэтрин представят яркие картины сестёр-аборигенов. Их работы рассказывают о традиционном укладе жизни коренных народов.

Таксист из египетского города Александрия превратил свою машину в мобильный книжный магазин. Он продаёт книги по низкой цене или предлагает обмен, чтобы побудить людей больше читать.

Первая кулинарная академия Саудовской Аравии обучает молодых мужчин и женщин. На фоне развития туризма профессия повара становится востребованной. Также эта сфера привлекает молодёжь хорошими зарплатами.

В Лондоне снова можно попробовать экзотическое мороженое. Его продают в магазине британского дизайнера Ани Хиндмарч. На создание десертов с разными вкусами её вдохновляют самые обычные продукты, которые можно найти на кухне.

Алжир пытается сохранить своё богатое историческое наследие и расширить туристические перспективы. Так, он реализует комплексный план восстановления 249 важных объектов. Об этом подробнее.

В хорватском городке Имотски открылся памятник «Мерседесу». Эта машина стала своеобразным символом успеха для местных жителей. Многие из них уезжали на заработки в Германию и возвращались на машинах знаменитой немецкой марки.

До недавнего времени город Дубай, возможно, не входил в список обязательных мест посещения для аквалангистов. Но теперь там открылся самый глубокий в мире бассейн. Его оформили как город с затонувшими автомобилями, мотоциклами и даже аркадными играми.