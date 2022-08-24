В храм Николая Чудотворца города Полярного передана удивительная святыня – икона «Благодатное небо»

В морские ворота Екатеринской гавани Полярного зашёл военный корабль. Задача его экипажа в этот раз необычна - на борту судна священный образ Богородицы. Сошедшие на берег Полярного священнослужащие и ветераны Северного флота завершают начатый 15 лет назад большой духовный проект «Благодатное небо над Россией». 4 иконы с ликами святых и Божией Матери, заняли места в самых крайних точках страны, образуя крест.

Эта икона была написанная специально для заполярной церкви. Этим событием закончен 15-летний проект «Благодатное небо над Россией».

В морские ворота Екатеринской гавани Полярного зашёл военный корабль. Задача его экипажа в этот раз необычна - на борту судна священный образ Богородицы. Сошедшие на берег Полярного священнослужащие и ветераны Северного флота завершают начатый 15 лет назад большой духовный проект «Благодатное небо над Россией». 4 иконы с ликами святых и Божией Матери, заняли места в самых крайних точках страны, образуя крест.

Геннадий Беловолов, протоиерей, клирик Тихвинской Епархии, директор-хранитель мемориального музея-квартиры св. Иоанна Кроншдатского: «Город Полярный стал для меня открытием, даже откровением. Когда мы писали икону, знали только направление: принести икону на самый дальний рубеж».

Остальные три иконы находятся в Белграде, Севастополе, на Дальнем Востоке. Удивительно, но изначально Полярный не рассматривался как место расположение святыни. Вектор задал Михаил Юрченко – ветеран Северного флота, некогда служивший в городе воинской славы. Однажды прикипев душой к суровому гарнизону, он точно указал место, в котором «Благодатное небо» стало бы не просто уместным, а скорее необходимым. В Полярном – форпосте Северного флота святыня обрела дом, а тысячи александровцев – покровительницу.

Геннадий Беловолов, протоиерей, клирик Тихвинской Епархии, директор-хранитель мемориального музея-квартиры св. Иоанна Кроншдатского, г. Кроншдат: «Мы поверили Михаилу Вячеславовичу, и не ошиблись: сейчас нет ни малейшего сомнения, что икона предназначена для этого храма, для этого города. Сама Матерь Божья избрала этот град и простерла над ним Благодатное небо».

По сторонам от образа легко угадываются фигуры двух, пожалуй, самых главных военноначальников Александровска-Полярного. С ними связаны яркие страницы истории России – в годы Великой Отечественной и холодной войн. Им – Арсению Головко и Льву Чернавину и посвящён список святого образа.

Над созданием иконы трудился известный петербургский иконописец Ростислав Гирвель, особое место на образе отведено Свято-никольскому храму, для которого и создавалось «Благодатное небо». Освещает путь святому образу полярная звезда, а на победы настраивает одно из самых мощных и устрашающих современных оружий – подводная лодка.

Сергий Мищенко, протоиерей, настоятель храма Святителя Николая Чудотворца, г. Полярный: «Я хотел бы обратить внимание на то, что мы преклоняемся не перед иконой, не перед доской с краской, а перед образом Святой Богородицы, который является в это время для нас всех. Мы должны крепко над этим задуматься».

Икона станет не просто ключевой святыней храма: за помощью и покровительством к ней будут обращаться моряки, уходящие в плавание, жёны, матери и дети, ждущие мужчин на берегу. Ждущие, искренние верящие в мирное небо над головой.