В художественном музее выставили швейные машинки «Зингер»

Областной художественный музей продолжает серию выставок под названием «Простые вещи». На этот раз экспозиция будет посвящена легендарным швейным машинкам «Зингер».

В середине XIX века Айзек Зингер основал компанию, которая спустя некоторое время, стала символом достатка и успешности. Затем она пришла и в Россию. Первая отечественная версия швейной машинки увидела свет в 1902 году в Подольске. Для того чтобы приобрести или подарить швейную машинку своим близким, люди копили деньги не один год, а её покупка наглядно показывала возвышенный статус её владельца. Махатма Ганди даже назвал это изобретение одним из самых значимых в истории человечества.

Уникальная технология, позволяющая приводить иголку в движение при помощи ножной педали, в те времена просто не имела конкурентов.

Ознакомиться с тремя экземплярами старых швейных машинок знаменитой фирмы, которые были предоставлены частными лицами, можно в Мурманском областном художественном музее до 3 марта.

«Машины «Зингер» до сих пор хранят в семьях, потому что они шьют любую ткань, любой плотности и толщины, - рассказывает Ольга Евтюкова, директор Мурманского областного художественного музея. - Но надо понимать, что Зингер был талантлив ещё и тем, что он создал дизайн швейной машинки. И до сих пор мы можем любоваться этим устройством просто потому, что это красивая машина».