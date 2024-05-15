В ИК-17 открыли швейный цех

В Мурманской области есть четыре колонии, в которых открыты и работают швейные цеха. Буквально неделю назад один из них открыли в ИК-17.

Сейчас по всей стране наблюдается тенденция снижения числа осужденных в колониях. Мурманская область не стала исключением. В 17-й ИК тоже отбывают наказание меньше человек, чем предусмотрено лимитом наполнения. Поэтому для расширения производства и охвата трудом максимального числа осуждённых было принято решение перепрофилировать один из бывших жилых отрядов в трудовой участок. Здесь создали швейный цех.

Юрий Козлов, заместитель начальника УФСИН России по Мурманской области, курирующий производственную деятельность: «На данный момент у нас в учреждении трудятся 200 осужденных. И если брать конкретно этот цех, то здесь у нас работают 54 осужденных. Новый цех светлый и красивый, установлено новое оборудование. Сюда собрали тех осужденных, которые у нас имеют опыт работы, хорошо трудятся и выполняют норму выработки».

Для создания качественного продукта нужна и специальная техника. А ещё машины заметно ускоряют процесс. Например, в цеху установили пуговичную машину. А раньше осужденные выполняли эту работу вручную.

Денис Ларионов, заместитель начальника ИК-17 – начальник Центра трудовой адаптации: «У нас отдельные пуговичная, петельная машины, есть закрепочная. Также мы закупили двухугольную машину, что позволяет нам за одну операцию выполнять двойную строчку. Хотя ранее нам необходимо было два раза проводить эту работу на одной швейной машине».

Трудовая адаптация - важный элемент пенитенциарной системы. Например, 22-летний Юрий признался, что раньше вёл довольно праздный образ жизни, жаждал лёгких денег и нигде не работал. Здесь молодой человек переосмыслил значение слова «труд» и, главное, нашёл дело по душе, которым планирует заниматься и после освобождения.

Юрий Гаврилюк, осужденный: «Я считаю, что труд помог мне понять цену деньгам. Если раньше я старался заработать лёгкие деньги, то сейчас я знаю им цену, знаю, что только упорным и тяжёлым трудом их можно заработать и добиться успеха в жизни».

Для осужденного Андрея швейное производство дело серьёзное и ответственное. На свободе он был машинистом атомного ледокола. Попав в колонию, понял, что самое тяжёлое здесь – медленно текущее время. Поэтому он с удовольствием принял предложение о работе. Теперь Андрей осваивает новое ремесло.

Андрей Рукин, осужденный: «Во-первых, время летит очень быстро, когда постигаешь что-то новое. Если у меня не было этой профессии, то здесь есть возможность обучения. В учреждении есть училище, где можно получить официально профессию «оператор швейного оборудования. Каждая новая деталь для меня – это что-то новое и интересное. Во мне ещё горит огонёк желания. Мне очень хочется продолжать и освоить всё до конца здесь. Мне кажется, что всё это легко. Мне даётся легко».

Трудятся осужденные шесть дней в неделю по семь часов в день. Отметим сразу, что делают это они не бесплатно, каждый получает зарплату за свой труд.

Производство уже налажено. Постельное белье и халаты поставляют в Мурманский областной онкодиспансер, а сигнальные жилеты и спецодежду выпускают для двух крупных российских предприятий. Кроме того, осужденные шьют вещи и для нужд УФСИН.

Производство и возможности швейного цеха в колонии планируют расширять.