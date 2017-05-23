В инциденте со сбитым машиной ППС ребёнком разберётся Следственный комитет

«Арктик-ТВ» уже рассказывало о том, что 19 мая патрульный автомобиль совершил наезд на восьмилетнего мальчика в одном из дворов Первомайского округа. Выяснение причин и обстоятельств происшествия займёт около месяца.

Сотрудники следственных органов проводят доследственную проверку резонансного происшествия, случившегося в минувшую пятницу, когда сотрудник полиции при исполнении сбил ребёнка.

- По предварительным данным, 19 мая 2017 года, в дневное время во дворе одного из домов на улице Первомайской в городе Мурманске служебный автомобиль патрульно-постовой службы УМВД России по Мурманской области совершил наезд на ребёнка, в результате чего он получил травмы различной степени тяжести, - уточнила Татьяна Гурмаза, заместитель руководителя следственного отдела по Мурманску СКР по Мурманской области.

Разобраться в инциденте предстоит правоохранительным органам, будет ли установлен состав преступления, станет известно в течение 30 дней. По версии УМВД, служебный автомобиль направлялся на вызов, когда на дорогу выскочил ребёнок. На улице он находился без взрослых. Сотрудники полиции сразу вызвали скорую и сообщили о происшествии в дежурную службу.