В Индийском океане завершилось трёхстороннее военно-морское учение России, Китая и ЮАР
Участники тренировки в течение трёх дней отработали тактическое маневрирование в различных строях и боевых ордерах, задачи противоминной обороны на переходе морем.
Боевые корабли России, Китая и ЮАР провели артиллерийские стрельбы по морской цели, тренировались освобождать захваченное судно с заложниками, оказывать помощь кораблю, терпящему бедствие в море и личному составу, плавающему на воде. В ряде эпизодов учения был задействован корабельный вертолёт Ка-27, взлетавший с борта фрегата Северного флота «Адмирал Горшков».
Отряд кораблей Северного флота продолжает выполнять задачи дальнего похода в соответствии с планом.
Олег Гладкий, командир отряда кораблей Северного флота: «Итоги положительные, я бы сказал, отличные. Мы в течение трёх суток с китайскими моряками, с моряками ЮАР находились в море, решали поставленные задачи. Все эпизоды были отработаны».