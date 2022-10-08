В информационном поле недели доминировали: частичная мобилизация, санкции против России и День учителя

Время подводит итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская. Частичная мобилизация. Сейчас всё внимание нашего общества приковано к этой теме, поэтому сегодня у нас будет возможность задать вопросы председателю призывной комиссии Кандалакшского района – главе администрации муниципалитета Ярославу Шалагину. А вопросы влияния санкций на экономику нашего региона обсудим с Николаем Пальченко, лидером регионального отделения «Партия Роста», и Денисом Григорьевым, заместитель председателя Совета депутатов г.п. Кандалакша

Итак, обо всем по порядку.

Расходы на форму, экипировку и другие необходимые на передовой вещи, купленные призванными в рамках частичной мобилизации, государством компенсироваться не будут. Об этом сообщается на портале «Объясняем.рф». «Призванные по мобилизации обеспечиваются всем необходимым для прохождения службы. Поэтому покупка мобилизованным дополнительных элементов формы, экипировки, медикаментов и т.д. является его личной инициативой, и компенсация этих расходов не предусмотрена», - говорится на портале. Кроме того, на ресурсе названы уважительные причины для неявки в военкомат по повестке: это утрата трудоспособности в связи с болезнью, тяжёлое состояние здоровья или похороны близких родственников. Для признания перечисленных причин уважительными необходимо предоставить документальное подтверждение.

А вот в правительстве Мурманской области мобилизованным из Заполярья решили помочь. Призванные резервисты будут обеспечены дополнительным обмундированием. Об этом во время расширенного заседания региональной мобилизационной комиссии заявил губернатор Андрей Чибис. Уже развернута кампания по приобретению необходимой экипировки согласно составленному списку потребностей. Напомним, в области в рамках частичной мобилизации планируют призвать около 1000 человек. Почти половину из этого числа уже отправили в учебки, расположенные в Санкт-Петербурге.

ЗАГСы Мурманской области зарегистрировали 527 браков в сентябре 2022 года. Это на 101 акт больше, чем в этом же месяце прошлого года. Рост связывают с объявлением частичной мобилизации. Если гражданин получил повестку, он может обратиться в ЗАГС с заявлением о заключении брака в укоренном порядке. Незначительный рост числа свадебных церемоний отмечался также в июле. Всего с начала 2022 года отделы ЗАГС администраций муниципальных образований Мурманской области зарегистрировали 3671 брак. За аналогичный период прошлого - 3608 браков.

Кто он лучший учитель? Строгий и дисциплинированный, или добрый и веселый? Или же тот, кто в любой момент может переключить внимание детей на себя и доходчиво донести информацию. В честь Дня учителя в областном центре подвели итоги конкурса «Учитель города Мурманска -2022»...

Многодетной семье Халитовых из Мурманска подарили музыкальные инструменты. В мурманской семье Халитовых 10 детей. В этом году их наградили орденом «Родительская слава». На одной из встреч с губернатором Андреем Чибисом Светлана Георгиевна и Махмут Максутович попросили о необычном подарке – музыкальных инструментах. Ведь все их дети занимаются музыкой. И вот желание исполнено. Халитовы получили скрипки, цифровое пианино и виолончель. Глава семьи и старший сын поблагодарили за подарок, заверив, что концерт состоится в их доме уже вечером…

В Центре дополнительного образования «Лапландия» открыли региональный мультимедийный центр «Снег». Здесь основам журналистики будут обучать молодых и талантливых ребят, мечтающих связать свою жизнь с этой профессией. Первый мастер-класс для учеников дала руководитель телеканала «Арктик-ТВ» Анастасия Карева...

В Мурманской области предоставят грант на развитие семейной фермы. Конкурс на получение поддержки запустило региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства. До 10 млн рублей можно получить на проект по разведению крупного рогатого скота мясного или молочного направлений. До 5 млн рублей – на другую деятельность фермерского хозяйства. При этом грант должен покрывать не более 60 процентов затрат. Участвовать в конкурсе могут крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели. Претенденты должны быть зарегистрированы в Мурманской области и вести деятельность как минимум последний год. Подробные критерии и требования, а также форма заявления опубликованы на сайте министерства. Приём заявок продлится с 10 октября по 8 ноября.

В этой году филиалу АО «МЭС» «Североморская теплосеть» исполнилось пять лет – несколько котельных, которые отапливают столицу северного флота, Сафоново, Росляково, Щукозеро и другие населенные пункты. И каждая котельная имеет свою историю и традиции…

В Северном Ледовитом океане началась работа российской дрейфующей полярной станции «Северный полюс-41». Ледостойкая платформа «Северный полюс» пришвартована к кромке ледового поля площадью около 42 квадратных километров, на лёд выгружено научное оборудование, транспорт и техника. Ученые развернули полевые научные лаборатории и отработали передачу данных на Большую землю. Со льда ушла первая метеосводка. Предполагаемое генеральное направление дрейфа проходит через приполюсный район, в Гренландское море. После выхода из пролива Фрама, платформа своим ходом придёт в Мурманск. Экспедиция «Северный полюс-41» станет продолжением отечественной программы дрейфующих полярных станций, начавшейся в 1937 году с экспедиции под руководством Ивана Папанина. В 2013 году программу пришлось свернуть из-за таяния льдов в Арктике. Специалисты Арктического и антарктического НИИ проанализировали и обобщили уникальный опыт предшествующих экспедиций и нашли оптимальный вариант для долговременного базирования научно-исследовательских лабораторий – ледовую самодвижущуюся платформу «Северный полюс». Судно, не имеющее аналогов в мире, построено на Адмиралтейских верфях и спущено на воду в этом году. Оно станет для полярников одновременно транспортом, домом, научно-исследовательским центром, и даже измерительным прибором – в корпус ЛСП вмонтированы датчики, которые помогут изучить ледовую обстан