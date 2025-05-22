В исправительной колонии №17 провели традиционную выставку продукции, которую производят в учреждениях УИС Мурманской области

Увидеть и оценить качество работы осужденных смогли предприниматели, которые являются потенциальными заказчиками этих товаров.

В 17-й колонии выставка производства – дело привычное и приятное. Ведь осужденные показывают результат своих стараний.

Производство в учреждениях уголовно-исполнительной системы активно развивается. С каждым годом осуждённые погружаются в трудовой процесс, не просто неся пользу обществу, но и проходя тем самым социальную адаптацию. Результат – качественные товары, востребованные по всей стране. Например, швейную продукцию из ИК-17 закупают крупные компании разных регионов.

Юрий Козлов, заместитель начальника УФСИН России по Мурманской области: «Заказы приходят отовсюду. У нас Москва и Питер, все организации. Также местные предприниматели заказывают, местные силовые структуры размещают свои заказы у нас. В наших учреждениях есть свободные производственные площади, на которых местные предприниматели Мурманской области могут разместить дополнительно своё оборудование. Это касается не только швейного производства. Можно открыть металлообрабатывающий участок, деревообрабатывающий участок».

Но именно швейное производство в колонии №17 наиболее развито. В цеху трудятся порядка 50 человек. У каждого своя конкретная задача. Например, на создание одного костюма целиком уходит от 2 до 5 часов. Внимательность и аккуратность важны на каждом этапе.

Юрий Фатуллаев, осужденный ИК-17: «За всё время, за два года уже, для меня ничего сложного нет. Пройдены все этапы обучения: от закройного дела до учиться, как шить и собирать. Ничего сложного нет».

- Что чаще приходится шить?

- Костюмы на лето и зиму.

Глеб Кудряшов не только шьеё одежду - он бригадир цеха. Как и Юрий Фатуллаев он отбывает наказание за распространение наркотиков. И пока Юрий планирует по окончании срока вернуться на прежнюю работу в общепит, а Глеб задумался связать свою жизнь со швейным делом.

Глеб Кудряшов, осужденный ИК-17: «Я планирую заниматься, возможно, тоже швейным делом. Потому что есть у знакомых швейная мастерская, но там пошив уже другой продукции, но в целом, то же самое. Также ещё можно заняться производством мебели корпусной».

Рабочий график осужденных согласно распорядку дня - 7 часов труда с перерывом на обед. Важно выполнять норму, ведь от неё зависит зарплата трудящегося. Средства уходят, прежде всего, на оплату исковых обязательств, иные выплаты и остаётся на личные нужды.

Важно отметить, осужденные получают работу после соответствующего обучения. Это они делают на базе местного профессионального образовательного учреждения.

Николай Богданов, директор Федерального профессионального казённого учреждения №29 при ИК-17: «Основная часть осужденных проходит обучение по специальности оператор швейного оборудования. Длительность обучения около трёх месяцев. После аттестации они получают свидетельства «Оператор швейного оборудования» от 3 до 4 разряда. Кроме швейных специальностей мы обучаем сварщиков, пекарей, поваров, сантехников. Всего у нас 13 наименований профессий».

Каждые три месяца в образовательном учреждении обновляют список востребованных в Мурманской области специальностей, обучить которым могут в стенах колонии. Например, сейчас это сварщики и монтажники санитарно-технических вентиляционных систем. Работа в колонии поможет осужденным после освобождения трудоустроиться и начать законопослушную жизнь.

Но вернемся к выставке. По её окончании, гости серьезно заинтересовались представленными товарами для покупки, а качество труда осужденных было высоко оценено.