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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.08.19 19:30

В историческом центре Мурманска появится новый футбольный стадион и баскетбольная площадка

Спортивных объектов для учащихся школ и жителей микрорайонов за последние годы уже построено более 130, и эта программа будет продолжаться.

О собственном полномасштабном спортивном стадионе под открытым небом более полувека мечтали не только ученики лицея № 2, бывшей 10-й школы, но и жители всего микрорайона. Спортивный объект строится по всем правилам: выемка грунта, послойная укладка основы, так называемой «подушки» из специальных материалов, формирование самой площадки, а затем покрытие будущего футбольного стадиона искусственной травой. Открытие намечено на середину октября текущего года.  

«Находится школа в старом мурманской центре. Стадион окружен жилыми домами. Здесь учтены те ошибки, которые сделаны в других микрорайонах, когда мы ставили вот эти стадионы, - говорит Тамара Прямикова, глава муниципального образования город Мурманск. - С утра до вечера на стадионе люди играют в футбол, мяч перелетает за поле, соседи жалуются, так как в окна он попадает. Поэтому здесь будут сетки установлены, достаточно высокие ограждения».

По словам депутатов горсовета программа по строительству игровых и спортивных площадок в Мурманске будет работать до тех пор, пока каждое учебное заведение и каждый микрорайон не получат долгожданный  спортивный объект.

«Это очень важно и очень здорово, что у нас в школах появляются такие шикарные площадки, - отмечает Антонина Таран,  депутат Совета депутатов города Мурманска. -  Срок данной площадки сдачи через месяц, поэтому мы придём, посмотрим и будем радоваться результатам работы вместе с нашими школьниками и их родителями».

Вместе с футбольным стадионом, здесь построят  баскетбольную площадку.

«Это досуг наших детей. Мы пообщались с подрядчиками, они рассказали, что это будет искусственная трава, высокие стенки, мини-стадион для баскетбола, - рассказывает Елена Меркушова, председатель Мурманской областной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ. - Это всё для досуга наших детей и взрослых».

За последние годы в Мурманске построены более 130 спортивных и игровых объектов. Они широко используются горожанами для активного отдыха и для проведения спортивно-развлекательных мероприятий.

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