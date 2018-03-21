В исторической гостиной прошла встреча поколений

Ко Дню моряка-подводника ребята из Росляково подготовили небольшое представление, посвященное представителям этой героической профессии. Недавно ученики этой школы заняли второе место на областных соревнованиях в «Кадетских играх

Ребят из четвертой школы в Росляково притягивает романтика моря, походы и служба на флоте. Ко Дню моряка–подводника они подготовили представление, в котором показали, что, несмотря на все трудности, эта профессия доблестная и в ней остаются только самые стойкие. На встречу пришли и почётные гости, среди которых ветеран–подводник вице-адмирал Юрий Бояркин, который поделился со школьниками своим опытом службы.

Не оставили без внимания участники мероприятия и труд учителей, которые вкладывают душу и силы в своих подопечных. Педагоги были отмечены особой наградой за вклад в патриотическое воспитание детей. Благодаря их труду ученики школы заняли второе место на областных соревнованиях «Кадетские игры», где проявили свою активность и творчество.

-Мы считаем, что патриотическое воспитание должно приобретать всё новые и новые грани, а для того, чтобы отмечать новые подходы в патриотическом воспитании, чтобы не застаивалась эта работа, мы учредили специальную награду, которую вручаем лучшим коллективам, - говорит Михаил Белошеев, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. - Это первая награда, которую получает педагогический коллектив.

По окончанию встречи школьникам показали отрывки документальных фильмов и кадры кинохроники о моряках-подводниках, их подвигах и непростых трудовых буднях офицеров Северного флота.