В истории кровопролитных боёв в Заполярье не должно быть белых пятен

Белых пятен в истории кровопролитных боёв в Заполярье ещё достаточно. Например, пролить свет на вклад пехотинцев в военные действия в годы Великой Отечественной войны пытается доцент Мурманского арктического государственного университета и руководитель группы военно-исторической реконструкции Александр Чапенко. С лекцией он побывал в Полярном.

В 1941 году, согласно плану Гитлера, фашисты должны были быстро и легко захватить Заполярье: за несколько месяцев в ходе военных операций предполагалось взять Мурманск. Однако войска гитлеровской коалиции столкнулись с мощнейшим отпором армии, большую часть которой составляли моряки Северного флота.

Александр Чапенко, доцент кафедры истории и права МАГУ, г. Мурманск: «Очень интересный нюанс, что эта тема никогда не табуировалась. Про это много писали, известны имена моряков-героев, которые сражались в этих подразделениях. Но когда я вплотную прикоснулся к этой теме, столкнулся с такой интересной ситуацией, что на самом деле, информации очень мало: много общих слов, но конкретики нет вообще».

«Зацепиться» за документы и установить, к примеру, списочный состав бригад или дивизий попросту невозможно, утверждает историк. Вероятнее всего, подразделения создавались впопыхах, так скоро и быстро, что имена бойцов, тем более их личные данные, не вносились и не фиксировались в штабных отчётах и другой документации. Хотя своих героев – выборочно, за особые подвиги, за значимые события – Заполярье знает и помнит.

Александр Чапенко, доцент кафедры истории и права МАГУ, г. Мурманск: «Я склонен рассматривать эту боевую работу, как некий коллективный подвиг моряков-североморцев, наиболее яркими представителями которых были как раз Сивко и Кисляков».

Пролить свет на эти «пятна» в истории руководитель группы военно-исторической реконструкции «Титовский гарнизон» пытается уже много лет. О своих находках рассказывает студентам и коллегам, а также другим заинтересованным людям, как, например, слушателям в историко-краеведческом музее Полярного.