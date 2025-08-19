Мурманчане просят отремонтировать лестницу, ведущую к памятнику 6-й Героической комсомольской батареиМинтруд России предлагает в 2026 году снизить долю иностранных работников в девяти видах экономической деятельности
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.08.25 19:30

В историко-краеведческом музее Полярного до середины сентября работает выставка о развитии судебной системы на Мурмане

Часть экспонатов была передана из фондов Мурманского областного краеведческого музея.

Первые попытки организации судебной системы в Кольском Заполярье были приняты еще в XVI веке. Она представляла собой общие собрания жителей, на которых разбирался тот или иной проступок. Уже значительно позже, орган стал развиваться на государственном уровне, в том числе благодаря реформам.

- Очень интересные собраны подлинники приговоров Ловозерского районного суда 1946-1947 г.г. Мы их бережно храним. Они переданы нам из Ловозерского районного суда.

Согласно документам, срок северяне могли получить за кражу валенок или фуфайки, более суровый приговор выносили за кражу оленя.

В этом году судебному департаменту Мурманской области исполняется 27 лет, но неизменным в их сфере остаётся миссия беспристрастного правосудия.

Александр Стрижак, начальник Управления судебного департамента в Мурманской области: «Судебная система – это крепкий государственный механизм, который работает очень чётко. Больших изменений в судебной системе нет, в первую очередь, на судебную систему возлагается защита граждан и государства. Изменения в том, что сейчас все переходит в электронный документооборот, появился электронный архив».

О развитии судебной системы на Мурмане расскажет выставка, сформированная из фондов Мурманского областного краеведческого музея, Полярного районного и Полярнинского гарнизонного военного судов. В планах инициаторов экспозиции и другие проекты, связанные с увековечиванием имен известных судей региона.

Александр Ковалев, начальник отдела Управления судебного департамента Мурманской области: «Планов очень много. Среди них, например, мы хотели бы, чтобы был назван проезд имени Алымова, Комшилова, установить мемориальную доску в Кандалакше Лукьянову».

Познакомиться с экспонатами александровцы и гости города воинской славы смогут в музее Полярного до 14 сентября.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-

Последние комментарии

FynDbrnjh
19.08.25 13:36
Как-то странно даже, что такое возможно в год 80-летия Победы
Комментарий к новости:Мурманчане просят отремонтировать лестницу, ведущую к памятнику 6-й Героической комсомольской батареи
Ирина
13.08.25 20:08
Очень смешно, особенно про детей.Если дети,которые спят днём,то они не старше 6 лет и укладывают до 9 вечера.А запрет с 22.00 . Хотя в других регионах с 19.00 и это правильно.а у нас благодетели)))
Комментарий к новости:Нарушать тишину стало себе дороже
Елена
10.08.25 20:17
Спасибо сотрудникам канала, что оперативно отреагировали на проблему.
Комментарий к новости:Оператор заболел! А пожилые мурманчане не могут получить свои пенсии
-

-

Наш регион-51

