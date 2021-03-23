В историко-краеведческом музее Полярного открылась выставка иконописных работ «Наедине со всеми»

Их автор особенный - художник из Никеля Кирилл Федотовский. О своих покровителях, особенностях изображения ликов святых он рассказал журналистам «Арктик-ТВ».

Рисовал, сколько себя помню, рассказал молодой иконописец из Никеля Кирилл Федотовский. Первые попытки изображения лика святых он делал ещё в третьем классе, но окончательно обратился к этому виду искусства лишь несколько лет назад. Сегодня на два десятка его работ могут посмотреть александровцы - в историко-краеведческом музее Полярного открылась выставка Кирилла «Наедине со всеми». Вот только душой художник больше тянется к одиночеству.

Кирилл Федотовский, мастер-иконописец, г. Никель: «Меня в последнее время больше тянет к святости, больше проявляется аскетство: хочется уйти, закрыться».

Самая старинная и проверенная техника исполнения икон – темперная живопись. В её основе краска, созданная из натуральных ингредиентов – яичной эмульсии с добавлением пигментов, например, золота, малахита или лазурита.

Кирилл Федотовский уже создал порядка двухсот работ. Для изображения лика святых необходимо разрешение духовенства. Благословение Кирилл получил от батюшки ещё находясь на обучении в Калининграде. Наиболее значимый святой для иконописца – Георгий Победоносец, с ним Кирилл связывает многие события, происходившие в жизни. Может, именно поэтому он пока не готов взяться за написание этой иконы, зато уже неоднократно повторяет тяжёлый взгляд Ярого Ока.

Кирилл Федотовский, мастер-иконописец, г. Никель: «Взгляд, на самом деле, должен провожать. Самое главное в этом образе нужно передать всепрощающий взгляд тому, кто кается».

Кирилл занимается не только иконописью, но и другими предметами христианского искусства, например, пасхальными яйцами. Несколько образцов также представлены на выставке. Экспозиция «Наедине со всеми» будет работать в историко-краеведческом музее Полярного до 11 апреля.