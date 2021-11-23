В историко-краеведческом музее Полярного появилась необычная «теплица» для души и эмоций северян

Её созданием занимались мурманские художники, а растить в ней предлагается уют, фантазию и счастье.

Полярной ночи много не бывает, уверены создатели новой экспозиции в краеведческом музее города Полярного. Переступив порог света, можно открыть для себя совсем иной мир, достаточно включить фантазию и расставить яркие акценты. Когда-то, признаётся современный мурманский художник Мария Михайленко, с условиями Севера она боролась, многое в серости Заполярья искренне ненавидела, теперь всё иначе.

Мария Михайленко, художник, г. Мурманск: «В более взрослом возрасте я пришла к выводу, что полярная ночь – это что-то уникальное, что нас отличает. Стала в ней находить какие-то состояния. Особенно, когда ты приходишь к художественному творчеству, то начинаешь ценить те долгие состояния фиксированного света, когда у тебя очень красивые тени на снегу – нигде больше в мире нет такого. Только у нас можно днём получить совершенно красивейшие пейзажи с тёплым светом фонарей, с синими тенями и так далее».

Авторы в буквальном смысле построили внутри музея «теплицу» - пространство для уютного общения с друзьями, где можно вырастить интересные темы и поделиться тайнами. Такие территории многие северяне создают искусственно дома, что придаёт комнате уют, а внутреннему состоянию дарит тепло, отмечает посетитель выставки Константин.

Константин Голиков, посетитель выставки, г. Полярный: «Меньше света, больше тьмы мне даёт какую-то успокоенность, комфортность и мотивацию идти дальше».

Анна Прохорова, специалист выставочного отдела историко-краеведческого музея, г. Полярный: «Во многих домах мы видим белый, розовый свет, который символизирует тепло, солнце в эту полярную ночь».

Это второе воплощение выставки. Впервые художники представляли проект в Апатитах. И если основа инсталляции осталась прежней, то внешне «теплица» трансформировалась: пространство обогатили новыми решениями и дополнили экспонатами. На своём месте дуальность – противоположности не только притягиваются, но и объединяют.

Юрий Шачнев, художник, г. Мурманск: «Концепция такая: есть места, в которые мы никогда не попадём, как бы ни хотели. У нас есть ограниченный промежуток времени – жизнь, поэтому в любом случае мы не попадём в какие-то места и не встретимся с какими-то людьми, с нами никогда не произойдут какие-то события, но иногда бывают моменты, когда происходят какие-то события».

Экспериментами с материалами и техниками, выходящими за рамки привычного для художника поля, игрой со светом и тенью, отражениями, графикой и каллиграфией можно насадиться до 11 декабря.