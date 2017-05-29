День за днём с «Арктик-ТВ»29.05.17 19:30
В июле «Лифан Мурман» будет представлен публике
Имя столицы Заполярья теперь носит не только современный ледокол, но автомобиль представительского класса. Китайский производитель автомобилей «Лифан» присвоил имя «Мурман» модели бизнес-класса. Ранее представительский седан в своём названии имел только цифры, теперь на табличке «Лифан 820» появятся буквы.
Автопроизводители решили сменить имя автомобиля, вдохновившись новейшим дизельным ледоколом «Мурманск». По их словам, седан представительского класса столь же величественен и совершенен. Модель была представлена в апреле на пекинском автосалоне и считается флагманом китайского производителя.
В Россию «Лифан Мурман» будет поставляться с двумя моторами в 133 и 160 лошадиных сил. Представят седан в июле.
Комментарии
-АналитикаГоспрограмма «Доступная среда» пока не улучшила жизнь инвалидов - Счётная палатаВ январе-феврале текущего года впервые за многие годы в Мурманской области отмечен миграционный прирост населенияВ последние годы миграционный отток из Мурманской области замедлился
-Нам интересно Ваше мнение26.05.17: Программа продовольственной помощи малообеспеченным россиянам может охватить до 19 миллионов человек, сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов. А к какой категории россиян вы причисляете себя?Проголосовало: 230 человек
-Скоро в эфире22:00«Департамент». Художественный сериал, 9 серия (16+)22:50«Проще говоря». Тематическая программа (12+)23:25«Главное – не бояться!». Художественный фильм (16+)03:00«Международные новости». Информационная программа03:30Новости. Информационная программа.04:00«Кто в доме хозяин?». Художественный сериал (12+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области полицейские отмечают значительный рост обнаружения поддельных денежных купюрДля россиян МРОТ собираются сравнять с прожиточным минимумом в два этапа - к 1 января 2019 года-PRO ВалютуКурс евро снизился на 30 копеек, доллара – почти на 5 копеекНефть дешевеет – рубль слабеет-PRO ЭнергетикуДолг Мурманской областной электросетевой компании перед ПАО «МРСК Северо-Запада» превышает 280 млн рублейВ Мурманске состоялась вторая региональная энергетическая инвестиционная конференция-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 30 маяВ Мончегорске совокупная плата граждан за коммунальные услуги снизится в среднем на 4% - Владимир Губинский-PRO Нефть и газСанкции действуют, а на шельфе России продолжают буритьТаяние льдов ещё 30 лет серьёзно не повлияет на стоимость добычи нефти в Арктике - почётный доктор САФУ Кнут Хин-PRO ЗаконыС помощью специального сбора законотворцы надеются ограничить практику применения иноязычных наименованийПравительство изменило систему ценообразования коммунальных услуг