В июле «Лифан Мурман» будет представлен публике

Имя столицы Заполярья теперь носит не только современный ледокол, но автомобиль представительского класса. Китайский производитель автомобилей «Лифан» присвоил имя «Мурман» модели бизнес-класса. Ранее представительский седан в своём названии имел только цифры, теперь на табличке «Лифан 820» появятся буквы.

Автопроизводители решили сменить имя автомобиля, вдохновившись новейшим дизельным ледоколом «Мурманск». По их словам, седан представительского класса столь же величественен и совершенен. Модель была представлена в апреле на пекинском автосалоне и считается флагманом китайского производителя.

В Россию «Лифан Мурман» будет поставляться с двумя моторами в 133 и 160 лошадиных сил. Представят седан в июле.