В июне годовая инфляция в Мурманской области замедлилась до 9,7%

Снижение роста цен в основном связано с расширением предложения отдельных видов услуг.

В сфере услуг годовой рост цен тоже замедлился, в основном за счёт увеличения предложения на рынке авиаперевозок. А вот на продукты годовой прирост цен ускорился. Производители и поставщики перекладывали возросшие расходы на логистику и оплату труда в цены конечной продукции.

Юрий Железняк, управляющий Отделением Банка России по Мурманской области: «Годовые темпы прироста цен на непродовольственные товары снизились. Основной вклад в замедление внесла динамика стоимости отечественных автомобилей. В июне прошлого года они заметно подорожали из-за ослабления рубля и перестройки производственных цепочек. В июне этого года цены на легковые машины увеличились не так сильно».