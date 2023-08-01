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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.08.23 19:30

В июне-июле редакция отдыхала, а теперь за работу! А что делали мурманчане?

Редакция «Арктик-ТВ» после отпускного периода и первого дня выхода в эфир решила узнать у земляков, а как мурманчане провели первые два месяца лета и что планируют делать в августе.

Судя по опросу, вариантов, чем заняться, немало - дача, путешествия, работа...

- Какое-то странное лето: то холодно, то жарко. То ливни, то ещё что-то.

- Пасмурненько, но в целом, хорошо. Даже тепло, я бы сказал.

- Сейчас хорошее лето, если сравнивать с другими годами. Сейчас всё хорошо.

- Замечательный город у вас! Солнышка хотелось бы побольше, конечно. А так, всё прекрасно.

- На даче была, выращивала цветы.  Пропалывала малину, клубнику. А так, лето в этом году хорошее, я считаю.

- Я работала весь июнь. А потом мы путешествовали. Пермь, там ещё несколько городов было. Сейчас приехали сюда отдыхать. Дождя нет, уже хорошо.

- Отдохнул в Грузии, очень классно было.

- В этом году 50 лет как я сюда приехал. И до сих пор живу, мне всё нравится, уезжать не хочу.

- Замечательно провели время. Мурманск – красивый город, лето было прекрасное. Сирень цвела. Мурманск утопал в зелени и цветах. Мы очень рады были отдохнуть в городе. Спасибо.

- Загорали, сейчас лето появилось нормальное. Так что всё хорошо.

- Два месяца лета прошли в путешествиях. Был в Костроме, Великом Устюге, Вологде, Каргополе, Вельске. Планы на август: отдыхать от отдыха.

- Мы провели это лето в Хэннисвоге Норвегии. И у нас было холодно также как у вас. И только вот два дня назад приехали в отпуск в Мурманск в надежде на солнышко. Но мы довольны. Всем довольны. Привет всем мурманчанам.

- I like Murmansk. Very much. It’s a very nice city (Мне нравится Мурманск.  Очень! Это такой приятный город).

Комментарии

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