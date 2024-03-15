В Избирательная комиссия Мурманской области подвели предварительные итоги первого дня голосования
Как отметил Антон Богомолов, председатель Избирательной комиссии Мурманской области, голосуют и дистанционно. Галочку в электронном бюллетене поставили 45% зарегистрированных избирателей. И это, несмотря на небольшие сбои, которые возникли на госуслугах из-за прироста желающих.
За ходом выборов следят общественные наблюдатели, но на многих участках так же установлены камеры, которые фиксируют происходящее. Все видеопотоки приходят в профильный штаб.
Юлия Величко, руководитель Штаба общественного наблюдения по Мурманска области, отмечает, что выборы прозрачные, безопасные, а ещё праздничные.
Так эти выборы характеризуют многие эксперты.
Михаил Шилов, уполномоченный по правам человека в Мурманской области: «Надо отдать должное, нарушений нет».
Но в некоторых регионах нашей страны фиксируются случаи вовлечения жителей в совершение противоправных действий на избирательных участках.
Злоумышленники связываются с людьми через смс, звонки или сообщения в мессенджерах и, угрожая, запугивая, требуют испортить бюллетени в урнах для голосования. Правоохранители обращают внимание, что совершение каких-либо действий, которые могут воспрепятствовать осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий – незаконны. Нарушителям грозит до 5 лет лишения свободы.