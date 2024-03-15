В Избирательная комиссия Мурманской области подвели предварительные итоги первого дня голосования

На 15 часов специалисты озвучили явку и доложили о ситуации на участках, нарушениях и электронном голосовании.

Как отметил Антон Богомолов, председатель Избирательной комиссии Мурманской области, голосуют и дистанционно. Галочку в электронном бюллетене поставили 45% зарегистрированных избирателей. И это, несмотря на небольшие сбои, которые возникли на госуслугах из-за прироста желающих.

За ходом выборов следят общественные наблюдатели, но на многих участках так же установлены камеры, которые фиксируют происходящее. Все видеопотоки приходят в профильный штаб.

Юлия Величко, руководитель Штаба общественного наблюдения по Мурманска области, отмечает, что выборы прозрачные, безопасные, а ещё праздничные.

Так эти выборы характеризуют многие эксперты.

Михаил Шилов, уполномоченный по правам человека в Мурманской области: «Надо отдать должное, нарушений нет».

Но в некоторых регионах нашей страны фиксируются случаи вовлечения жителей в совершение противоправных действий на избирательных участках.

Злоумышленники связываются с людьми через смс, звонки или сообщения в мессенджерах и, угрожая, запугивая, требуют испортить бюллетени в урнах для голосования. Правоохранители обращают внимание, что совершение каких-либо действий, которые могут воспрепятствовать осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий – незаконны. Нарушителям грозит до 5 лет лишения свободы.