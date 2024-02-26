В Кадетской школе Мурманска в торжественной обстановке открыли мурал имени Тимура Дудкина

Тимур Юрьевич Дудкин с мая 2022 года выполняет задачи в зоне спецоперации. За проявленные отвагу и самоотверженность он был награждён двумя орденами и медалью. Среди которых и Золотая Звезда Героя России.

В рамках патриотического проекта его портрет украсил стену в актовом зале Кадетской школы Мурманска.

Андрей Савенков, депутата Совета депутатов города Мурманска: «Мурал – это не лишний повод гордиться героями».

Во время одного из боев Тимуру Дудкину пришлось взять на себя командование батальоном мотострелковой бригады Северного флота. Со своими товарищами он заманил противника в огневой мешок. Благодаря отважным и решительным действиям было уничтожено 15 вражеских танков, 4 бронетранспортёра и 5 боевых машин пехоты противника.

Евгений Никора, заместитель председателя Мурманской областной Думы: «У нас таких людей немало».

По данным из открытых источников, в прошлом году 144 человека получили Золотую Звезду Героя России. Среди награждённых немало военных, связавших жизнь с Северным флотом.