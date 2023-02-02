В кадетской школе состоялся урок мужества, посвящённый 80-летию разгрома фашистов под Сталинградом

80 лет исполнилось со дня победы Красной Армии в Сталинградской битве, которая оказала значительное влияние на ход Великой Отечественной войны.

В Мурманской кадетской школе состоялся урок мужества, посвящённый этому историческому событию.

Урок проводил учитель истории и обществознания, который привёл рассказы-воспоминания ветеранов – защитников Сталинграда о тех страшных событиях. Главная цель такого занятия в том, чтобы дать понимание юным кадетам о том, как важно знать и хранить в памяти страницы своей истории; что это никогда не перестанет быть актуальным.

В беседе с учащимися 11 класса приняла участие Депутат Государственной Думы Татьяна Кусайко.

Татьяна Кусайко, депутат Государственной Думы Российской Федерации от Мурманской области: «Память о Сталинградской битве – это не только музейные экспонаты, но это, прежде всего, я бы сказала, такое своевременное оружие, которым является переданная нашими ветеранами любовь к Родине, это единение, которое является залогом победы и залогом русского духа».