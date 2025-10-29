День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.10.25 16:30
«В кадре - профессионал»: учимся бережно относиться к природе Кольского полуострова
«В кадре - профессионал» - медиапроект про востребованные в Арктике профессии. В новом выпуске ведущая программы, ученица медиашколы «Академия телевидения» рассказывает о химической лаборатории Губернаторского лицея.
Например, здесь на уроке по изучению экологии Арктического региона лицеисты узнали, как бережно относиться к природе Кольского полуострова, рассматривали ягель под микроскопом и рассуждали о том, чем могут быть полезны для нашего региона.
Медиапроект реализован при поддержке Министерства информационной политики региона.
Светлана Леонидовна
26.10.25 16:48
Живу на Старостина, 11/ с 1991г, с ужасом ожидаю строительство пресловутого ФОКа. Смотрела в окна на зеленый массив под окном, выросший на бывшей стройке, но его уже снесли. Надеялась, что на этом мес
Константин
26.10.25 13:28
Много разговоров и статей, видимость удачной реализации нацпроекта, по факту ничего не работает. Кто ни будь лично из вас пробовал на себе этот нацпроект? На портале «Работа России» одна вакансия в М
Юрий
19.10.25 15:50
До сих пор нет отопления на 19 октября.
